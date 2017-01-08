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「香港街馬」萬人參賽 逾330人輕重傷

2017-01-08  21:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（8）日舉辦街頭馬拉松「香港街馬」，今年並首度新增「四分之三馬」項目（32.195公里），總計共有逾1.14萬人完成賽事；賽後有不少參賽選手抱怨街道狹小、補給不足，賽事中也有許多民眾身體不適，逾330人輕重傷，其中並有2人情況嚴重，正在加護病房觀察。

綜合外媒報導，「香港街馬」今日吸引1萬1439人參賽，參賽人數創下新高，並首次新增32.195公里的項目。個人賽部分，由黎浩琪以2小時2分58秒的成績勇奪32.195公里冠軍、李家寶以1小時21分鐘的成績奪得半馬冠軍；團體賽部分，32.195公里的4人組項目，由劉耀勳等人以2小時2分鐘奪冠。

半馬冠軍李家寶指出，今年的賽道安排有些混亂，最後3公里的賽道方向指示也不明確；賽後也有不少參賽選手上網砲轟街道「塞人」嚴重、補給站缺水等。今日賽事共有337位參賽者賽比賽間受傷或身體不適，其中並有1位37歲女性、1位30歲女性情況嚴重，正在加護病房觀察。

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  • 香港今（8）日舉辦「香港街馬」，共有逾1.14萬人完成賽事；不過賽事中也有許多民眾身體不適，逾330人輕重傷，其中並有2人情況嚴重，正在加護病房觀察。（圖擷取自gov.hk）

    香港今（8）日舉辦「香港街馬」，共有逾1.14萬人完成賽事；不過賽事中也有許多民眾身體不適，逾330人輕重傷，其中並有2人情況嚴重，正在加護病房觀察。（圖擷取自gov.hk）

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