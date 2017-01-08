佛州槍擊案陰錯陽差 8旬老婦改班機遇死劫

奧爾加（左）因大雪改班機，卻因此不幸遇上死劫。（圖擷自英國獨立報）

2017-01-08 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州勞德岱堡機場6日傳出槍擊案，造成5死8傷，其中一名死者為英國84歲老婦奧爾加（Olga Woltering），他原本會晚一天抵達佛州，但無奈因暴風雪被迫搭提前的班機，讓他不幸成為槍下亡魂。

綜合外媒報導，奧爾加住在美國的喬治亞州，當天他與90歲丈夫拉爾夫（Ralph Woltering）在該機場遇到槍擊案，奧爾加不幸身亡、拉爾夫則沒有受傷。

報導指出，奧爾加本來要到佛州搭船幫丈夫慶生，但出發前喬治亞州暴風雪來襲，只好改搭提前一天的班機，沒想到卻因此遇上槍擊案。

奧爾加的兒子指出，他們已結婚64年，兩人已是曾祖父母，昨天英國與美國的親屬都向奧爾加致敬，「她和父親是我們家的基石，雖然她現在將在我們的生活中缺席，但她的思想和記憶仍然留在我們的心中。」