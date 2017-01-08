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男子瀑布旁浪漫求婚 女友答應後卻……

亞當斯在瀑布旁向女友求婚。（圖擷取自YouTube）

2017-01-08  19:34

〔即時新聞／綜合報導〕很多男生為了讓女友留下好印象，都會特地選擇別出心裁的求婚地點。美國一位男子之前就選擇在瀑布旁求婚，不過女友雖然同意求婚，戒指卻不小心掉進瀑布中被沖走。

綜合外媒報導，美國男子亞當斯（Isaiah Adams）之前帶著女友格蕾絲（Grace）到美國馬里蘭州的一座瀑布旁，在那裡拿出婚戒向她求婚。雖然格蕾絲開心答應求婚、兩人還在瀑布旁熱情擁吻，但求婚戒指卻意外掉進瀑布中，遭急湍的流水沖走。

格蕾絲事後表示，她當時哭了出來，一方面是因為被求婚很開心、但另一方面卻是戒指掉到瀑布裡，讓她相當恐懼。雖然掉入瀑布的戒指之後也沒有被找到，但這並不影響兩人的感情，他們還是會繼續舉辦婚禮、完成婚事。

相關影片請見：

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  • 婚戒掉入瀑布中。（圖擷取自YouTube）

    婚戒掉入瀑布中。（圖擷取自YouTube）

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