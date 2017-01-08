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60頭狂象找不到路 踩爛25棟房屋根本擋不住

印度有象群疑似迷路，在村莊內四處奔走。（圖擷取自每日郵報）

2017-01-08  19:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度有象群疑似迷路，不知所措的牠們進到了村莊卻找不到出村的路，村民們面對60頭大象來襲只能四處躲避，雖然有村民攻擊大象，不過根本沒用，最終象群踩爛了25棟房屋才離去，幸運的是，沒有人在本起事件受傷。

《每日郵報》報導，位於印度阿薩姆邦（Assam）的小村莊鄰近森林，象群進到村莊，卻疑似迷了路。無法找到出村的路，便在村內「逛大街」，雖然村民拿起棍子驅趕，或是丟擲石塊，希望能把大象逐出村莊，不過似乎沒用，當地官員抵達時，大象更是直接跑動起來，擋都擋不住。

象群總共踩毀了村莊內25棟房屋，所幸不過沒有人受傷。當地官員指出，阿薩姆邦森林資源豐富，是野生大象的棲息地，過去也曾有象群誤闖村莊的意外，現在正值水稻季，大象會從森林裡出來尋找食物。他也說，現今由於人口增加和鄉鎮快速發展等因素，壓縮到動物的棲息地，導致野生動物進入村莊覓食的事件越來越普遍。

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  • 印度有象群闖入村莊，事發的村莊鄰近森林。（圖擷取自每日郵報）

    印度有象群闖入村莊，事發的村莊鄰近森林。（圖擷取自每日郵報）

  • 印度有象群闖入村莊，村民雖然驅趕大象，但根本沒用。（圖擷取自每日郵報）

    印度有象群闖入村莊，村民雖然驅趕大象，但根本沒用。（圖擷取自每日郵報）

  • 印度有象群闖入村莊，村民雖然驅趕大象，但根本沒用。（圖擷取自每日郵報）

    印度有象群闖入村莊，村民雖然驅趕大象，但根本沒用。（圖擷取自每日郵報）

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