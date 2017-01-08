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以色列駐英外交官 揚言「做掉」英國副外長

2017-01-08  18:41

〔即時新聞／綜合報導〕以色列日前遭聯合國禁止在巴勒斯坦境內進行屯墾，決定暫停與聯合國12個理事國的外交事務；最近又傳出以色列駐英外交官失言，他聲稱要「做掉」親巴勒斯坦的的英國副外交部長鄧肯（Alan Duncan）。

《每日郵報》英國時間7日報導，一名《半島電視台》記者假扮成英國工黨的「以色列之友會」（Labour friends of Israel）成員，並拍下以色列駐倫敦高級外交官馬索（Shai Masot），去年10月與英國保守黨成員、教育部長的幕僚史提索羅（Maria Strizzolo）的談話內容。

馬索問史提索羅，「我可以給你一份國會議員（MP, Member of Parliament）名單，建議把那些人『做掉』（take down）嗎？」後又指名英國副外長鄧肯，認為他（對以色列）製造很多麻煩。

影片曝光後，以色列大使雷格夫（Mark Regev）表示已代替馬索向鄧肯表示歉意。英國外交大臣強生（Boris Johnson）發言人則說，這些意見不代表以色列大使館或政府的意見。

以色列交官失言影片：

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  • 馬索談話全被臥底記者拍下。（圖擷自每日郵報）

    馬索談話全被臥底記者拍下。（圖擷自每日郵報）

  • 親巴勒斯坦的的英國副外交部長鄧肯（Alan Duncan）。（法新社）

    親巴勒斯坦的的英國副外交部長鄧肯（Alan Duncan）。（法新社）

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相關關鍵字： 以色列 屯墾 巴勒斯坦 聯合國 英國
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