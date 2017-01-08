脫歐帶來經濟壓力 名廚奧利佛關閉6家餐廳

2017-01-08 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國名廚奧利佛（Jamie Oliver）最近因面臨英國脫歐後所帶來的經濟壓力，決定要關閉旗下6家位於英國的義大利餐廳。

名廚奧利佛因為靠主持烹飪節目成名，之後開始在世界各地開設餐廳，去年他旗下的義大利餐廳「Jamie's Italian」還在台北開設。綜合外媒報導，英國的「Jamie's Italian」餐廳因為面對英國脫歐後的經濟壓力，決定要將位於亞伯丁（Aberdeen）、艾克斯特（Exeter）、卓特咸（Cheltenham）、里契蒙（Richmond）、皇家唐橋井（Tunbridge Wells）和拉德蓋特山（Ludgate Hill）的6家分店關閉。

這6家餐廳將會在今年第一季結束前關閉，估計會影響120位餐廳員工。不過奧利佛餐廳的執行長布雷根（Simon Blagden）表示，他們會努力幫員工尋找其他替代的工作機會。布雷根也說，雖然英國將有6家餐廳關閉，但他們現在正努力讓「Jamie's Italian」往海外拓展，未來預計會再推出22家分店。