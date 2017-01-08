港鐵「故宮壁」 驚見坦克貼紙、血紅手印

港鐵香港站連接到中環站的行人通道兩旁的牆上出現「故宮壁」，介紹各宮殿名稱，港人原已為是廣告，但港府指這是一項「展覽」。（美聯社）

2017-01-08 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港將建故宮博物館，由於在欠缺民意基礎的情況下憑空而降，引發不少爭議，而這似乎也延燒到近日港鐵牆上出現的故宮壁「展覽」，牆上出現「血掌印」，一旁的電動步道扶手上也出現「坦克貼紙」。

綜合港媒報導，在香港故宮出現爭議之時，港鐵香港站連接到中環站的行人通道兩旁的牆上出現「故宮壁」，介紹各宮殿名稱，港人原已為是廣告，但港府指這是一項「展覽」，展期到24日，設置費用達158萬港幣（約653萬台幣）。

「故宮壁」出現似乎惹怒不少不滿故宮空降香港的人士，7日牆上驚見血紅色手掌印，在「故宮全接──觸」中間下方拖出紅色痕跡。8日，又發現連通道中的電動步道扶手上出現數個「坦克貼紙」，上面還有一顆紅色星星。

此外，還有人在「故宮壁」拿著中華民國國旗；高舉「平反六四」等標語抗議，另至少有2個香港團體9日和10日將會前往「故宮壁」，對興建故宮表達不滿。