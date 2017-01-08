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抗議立慰安婦銅像 日本駐南韓大使明日返國

南韓民間團體在日本駐釜山總領事館前，設立慰安婦少女銅像。（法新社）

2017-01-08  18:20

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民間團體在日本駐釜山總領事館前，設立慰安婦少女銅像，引起日本抗議，日方將臨時召回駐韓國大使長嶺安政。而根據日、韓外交相關人士消息，長嶺安政將在明（9）日返回日本，估計回國後將待上一週左右。

《共同社》報導，日本召回駐韓大使的事件並非首次，在2012年8月時，時任南韓總統的李明博登上竹島（南韓稱獨島），因此召回了當時的駐韓大使武藤正敏，武藤正敏在12天後才返回韓國。

報導稱，李明博登上竹島一事，比本次的設置慰安婦銅像事件更嚴重，估計長嶺安政回國的時間會比2012年時要來得短，約在一週左右。

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