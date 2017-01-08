「柏拉圖是白人」 倫敦大學生拒讀
2017-01-08 17:19
〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《每日郵報》報導，英國倫敦大學學院（UCL）最近有學生倡議，應將康德、羅素、柏拉圖和笛卡爾等哲學家，從大學課綱中移除，因為他們都是白人。
倫敦大學亞非學院（SOAS）是在1916年創立，培養出多國政經領袖。顧名思義，該機構主要研究亞洲、非洲與中東事務。
不過，亞非學院學生會最近堅稱，應把柏拉圖等白人哲學家從課綱中大量移除，並以來自亞洲和非洲的哲學家替換之，藉此「去殖民化」。
亞非學院學生會認為，唯有在必要情況下，才需學習這些白人哲學家的思想，而且也應以批判立場教授他們的著作。
對此，亞非學院宗教與哲學系主任杭特（Erica Hunter）表示，學生會的觀點「相當荒謬」。另外。英國哲學家斯克拉頓（Roger Scruton）也痛批，如果康德著作《純粹理性批判》有殖民內容，他願意洗耳恭聽。
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