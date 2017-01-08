嗆朴槿惠「叛徒」 韓國和尚自焚命危

該和尚目前全身三度灼傷，昏迷不醒。（美聯社）

2017-01-08 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕韓國民眾連續第11週走上街頭「倒朴」，今天（8日）傳出昨晚有1名64多歲和尚因不滿韓國總統朴槿惠，留下字條後自焚，造成全身三度灼傷，目前仍昏迷不醒。

綜合外媒報導，韓國首爾昨天舉行大規模抗議集會，1名64多歲和尚傳出自焚事件，目前在首爾大學醫院接受治療。根據警方和醫療人員說法，該和尚全身上下受到三度灼傷，多處重要器官嚴重受損，仍昏迷不醒，需要靠呼吸器維生。

警方表示，該和尚在自焚前留下字條，內容呼籲韓國政府逮捕犯下「叛國罪」的朴槿惠。另外針對朴槿惠政府2015年與日本達成協議，接受日方以10億日圓補助慰安婦，該和尚對此怒斥朴槿惠為「叛徒」。

昨天適逢「世越號」海難1千日紀念，昨晚有多達60萬人參加光化門廣場的集會，民眾抗議政府處理世越號不力，要求遭彈劾的總統朴槿惠下台，並呼籲政府找出海難原因。