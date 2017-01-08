伊拉克傳汽車炸彈攻擊 至少11死、數十人受傷

伊拉克首都巴格達一人潮密集、繁忙的廣場，稍早遭到汽車炸彈攻擊。圖僅示意，與本文無關。（路透）

2017-01-08 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕近日伊拉克時常遭逢炸彈攻擊，今日又傳出首都巴格達東部的一個果菜市集，發生一起汽車炸彈攻擊，造成至少11人死亡，與數十人受傷。

綜合媒體報導，據悉，爆炸發生地點在以什葉派穆斯林為主的賈米拉區（Jamila）。內政部發言人馬恩（Saad Maan）表示，一名保安朝疑似裝有炸彈的車輛開火，隨後車輛駕駛連人帶車一起炸毀，但詳細爆炸原因仍有待釐清，不排除是伊斯蘭國（IS）激進份子，針對什葉派穆斯林發動攻擊，作為近日受到伊拉克政府諸多施壓的報復。

外媒報導，伊拉克特種部隊，與什葉派民兵一直試圖將伊斯蘭國恐怖份子，自摩蘇爾北部驅離。本月2日也發生類似攻擊事件，一輛自殺式炸彈的汽車，衝入人潮密集、繁忙的廣場，造成35人死亡。（更新時間：16:32）