日要求撤慰安婦銅像 安倍：韓方應拿出誠意

韓國民眾在首爾舉行反日示威，其中一人戴上安倍面具，在慰安婦少女銅像前下跪。（路透）

2017-01-08 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本駐釜山領事館前遭設置慰安婦銅像，相關爭議越演越烈，執政黨自民黨幹事長批評韓國是「麻煩國家」、名嘴則喊出日韓「斷交」，首相安倍晉三今天也敦促韓方撤除銅像，「必須確實拿出誠意」。

日本駐釜山領事館遭放慰安婦銅像，日方認為此舉已嚴重違反2015年日韓就慰安婦問題達成的協議，日本昨天宣布包括召回駐韓大使等4項對抗措施。

安倍晉三也在8日播出的《NHK》節目上表示，「韓國方面必須切實拿出誠意」，他表明要求韓國撤除銅像的態度，並要求韓方履行2國在2015年達成的協議。

安倍強調，「即便（韓國總統朴槿惠）政府出現更迭，但履行共識是一個國家的信用問題。」他補充，「（韓方就共識做出努力）是理所當然的。」該節目在6日錄製。

據了解，2015年日韓就慰安婦問題協商，日本決定挹注10億日圓作為支援前慰安婦的基金，雙方同意不再重提此爭議，但韓國要撤除國內的慰安婦少女像，否則日本將拒絕支付這筆基金。