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「妳已經被點死穴了」 中國驚現武俠詐騙手段

2017-01-08  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙手段層出不窮，中國江西南昌市日前出現1名男子，對婦人謊稱她已經被點死穴了，如果不拿錢出來就有可能會死，該名婦女嚇得拿出2500人民幣（約新台幣1萬1588元），最後發現事情不對才報警處理。

據《新浪網》報導，婦人當時在菜市場裡買菜，被1位30、40來歲全身穿黑衣的男子戳了一下肩膀，結果手臂就立刻麻木。男子恐嚇婦人她的死穴已被封住，若要解開就要5000人民幣（約新台幣2萬3176元），

受害者嚇得跑回家拿存摺，把裡面的2500人民幣全數提出，但男子收錢後什麼都沒做也沒解穴，就離開了現場。不久後遭詐騙的婦女就自己恢復，目前受害者家屬已和警方報案，這起點穴詐欺案已進入調查中。

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  • 中國江西出現男子以點死穴進行詐騙的案件。（圖擷自《新浪網》）

    中國江西出現男子以點死穴進行詐騙的案件。（圖擷自《新浪網》）

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