「妳已經被點死穴了」 中國驚現武俠詐騙手段
2017-01-08 15:06
〔即時新聞／綜合報導〕詐騙手段層出不窮，中國江西南昌市日前出現1名男子，對婦人謊稱她已經被點死穴了，如果不拿錢出來就有可能會死，該名婦女嚇得拿出2500人民幣（約新台幣1萬1588元），最後發現事情不對才報警處理。
據《新浪網》報導，婦人當時在菜市場裡買菜，被1位30、40來歲全身穿黑衣的男子戳了一下肩膀，結果手臂就立刻麻木。男子恐嚇婦人她的死穴已被封住，若要解開就要5000人民幣（約新台幣2萬3176元），
受害者嚇得跑回家拿存摺，把裡面的2500人民幣全數提出，但男子收錢後什麼都沒做也沒解穴，就離開了現場。不久後遭詐騙的婦女就自己恢復，目前受害者家屬已和警方報案，這起點穴詐欺案已進入調查中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 暖暖水源地種樹 居民除草育苗
- 啟動「鋒」富人生？鋒哥︰有消息會告訴你
- 身心障生適性安置 高中職供1127名額
- 自由廣場》國共黑勢力
- 北港武德宮祈安遶境 60頂神轎4萬信眾齊聚
- 自由廣場》政府企業不必火車對撞
- 鄉民女神自爆罹憂鬱症2年 吃藥也治不好
- 蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 圓了公婆遺願 捐2千萬土地蓋圖書館
- 假論文案 楊泮池盼教授別氣餒
- 消防員有多辛苦？ 買了午餐過3小時才吃到
- 高鐵窗外看不清楚 氣象主播：不便宜票價應注意品質
- 這張牽手照感動萬人 背後故事讓網友淚崩
- 爆流產要退演藝圈不是真的？海倫清桃澄清被盜會親自踹共
- 紓解高美濕地車潮 轉運停車場動土
- 蜂鷹出沒蜂箱旁 蜂農變成愛鳥人
- 1/8重要財經新聞一覽
- 喬債招怨？北市四平街槍響 珠寶商雙膝中彈
- 基進黨員支持年金改革 遭反年金群眾撒冥紙
- 自由廣場》無米樂 無田不樂
- 頭寮謁陵 吳敦義打經國牌
- 《一例一休首個休假日》南崗工業區 八成廠家休息
- 健身房鬧事還跟經理起衝突 克里斯小子終生禁止再進入
- 〈失戀共和國〉勉強的愛 趁早放手
- 哈林自嘲老來子 奇葩臉神隱-張小燕猛虧 再婚當爸問不膩
- 施易男母當年為愛偷生 「未披婚紗」一輩子遺憾
- 自由廣場》灣生的故事行銷
- 海倫清桃身世坎坷 曾一人身兼4份苦工
- 國民黨拚選主席 花蓮傳動員消防志工入黨
- 取代酒家 私包玩法多元吸客
- 黑衣人襲黃之鋒 學者：台灣香港化
- 泣坐14樓外牆 女子揚言輕生獲救
- 中國優勢不再 東莞數千台商撤離
- 移工多功能服務中心成立 林佳龍：新南向政策里程碑
- 林心如來台剖腹產女 酸民猛虧輸在起跑點
- NBA》巴特勒狂飆42分 公牛延長賽力退暴龍（影音）
- 景氣不好 補運、索取春聯人潮多
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「妳已經被點死穴了」 中國驚現武俠詐騙手段
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分