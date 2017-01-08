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玻璃心？《韓聯社》薩德配圖含五星旗引中國不滿

《韓聯社》半年來關於「薩德」相關新聞的配圖，有8張是「薩德」飛彈與五星旗的合成圖，讓中國網友玻璃心碎一地。（韓聯社）

2017-01-08  15:36

〔即時新聞／綜合報導〕韓國政府在去年決定部署「薩德」反導彈系統後，引發中國強烈反彈，最近中國媒體指稱韓國最大的通訊社《韓國聯合通訊社》最近半年來有8張關於「薩德」的配圖畫面，背景皆有五星旗，針對意味濃，要求《韓聯社》道歉將圖片下架。

綜合中國媒體報導，韓國政府決定部署「薩德」反導彈系統後，引發中國強烈不滿，並採取相關「限韓令」措施，甚至揚言斷交，有中國媒體整理《韓聯社》半年來關於「薩德」相關新聞的配圖，有8張是「薩德」飛彈與五星旗的合成圖，認為是在「瞄準五星旗」挑釁，許多中國網友紛紛要求《韓聯社》道歉撤圖。

對此，韓聯社北京分社社長陳炳泰澄清表示，韓聯社的「薩德」配圖中出現五星旗只是新聞背景，絕不是媒體所說的「瞄準中國」的意思；一名韓國駐中國使館官員也回應稱，雖然對「薩德」瞄準五星旗的圖片不了解，但「薩德」系統是防衛武器，攔截距離約200公里，這種防禦型武器根本威脅不了中國。

但中國網友不領情紛紛嗆說要「趕走韓國人趕走韓國貨」、「等部署好了，發幾發導彈幫他們測試性能」、「讓所有和中國為敵的國家看到和中國做對的下場」。

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  • 韓聯社北京分社社長陳炳泰澄清表示，韓聯社的「薩德」配圖中出現五星旗只是新聞背景，絕不是媒體所說的「瞄準中國」的意思。（韓聯社）

    韓聯社北京分社社長陳炳泰澄清表示，韓聯社的「薩德」配圖中出現五星旗只是新聞背景，絕不是媒體所說的「瞄準中國」的意思。（韓聯社）

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相關關鍵字： 中國 禁韓令 薩德 薩德反導彈系統（THAAD） 韓國
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