玻璃心？《韓聯社》薩德配圖含五星旗引中國不滿
2017-01-08 15:36
《韓聯社》半年來關於「薩德」相關新聞的配圖，有8張是「薩德」飛彈與五星旗的合成圖，讓中國網友玻璃心碎一地。（韓聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕韓國政府在去年決定部署「薩德」反導彈系統後，引發中國強烈反彈，最近中國媒體指稱韓國最大的通訊社《韓國聯合通訊社》最近半年來有8張關於「薩德」的配圖畫面，背景皆有五星旗，針對意味濃，要求《韓聯社》道歉將圖片下架。
綜合中國媒體報導，韓國政府決定部署「薩德」反導彈系統後，引發中國強烈不滿，並採取相關「限韓令」措施，甚至揚言斷交，有中國媒體整理《韓聯社》半年來關於「薩德」相關新聞的配圖，有8張是「薩德」飛彈與五星旗的合成圖，認為是在「瞄準五星旗」挑釁，許多中國網友紛紛要求《韓聯社》道歉撤圖。
對此，韓聯社北京分社社長陳炳泰澄清表示，韓聯社的「薩德」配圖中出現五星旗只是新聞背景，絕不是媒體所說的「瞄準中國」的意思；一名韓國駐中國使館官員也回應稱，雖然對「薩德」瞄準五星旗的圖片不了解，但「薩德」系統是防衛武器，攔截距離約200公里，這種防禦型武器根本威脅不了中國。
但中國網友不領情紛紛嗆說要「趕走韓國人趕走韓國貨」、「等部署好了，發幾發導彈幫他們測試性能」、「讓所有和中國為敵的國家看到和中國做對的下場」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 中國 禁韓令 薩德 薩德反導彈系統（THAAD） 韓國
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 談內科發展扯桃園 柯發言又惹議
- 台灣瘋慢城 傳台灣只剩最後2認證名額
- 5女密室燒炭 表姊妹還在鬥死神
- 中國機艦屢繞台 專家：東部當後方的思維須調整
- 昔日救難英雄 高雄航空站消防班長 2度持毒被捕
- 秦金生猝逝 宋楚瑜慰問家屬神情哀慟
- NBA》最後4分鐘當機 灰狼遭爵士逆轉吞4連敗
- 蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 過世12年的超人兒子長大了！感性追憶亡父
- 卡達公開賽 喬科維奇擊敗莫瑞奪冠
- 維護春安 中市守望相助隊誓師
- 朵朵小語 接受你自己
- 基進黨員支持年金改革 遭反年金群眾撒冥紙
- 夢幻機車車牌號碼 台東監理站開放上網競標
- 年金改革南區座談 場內同樣火爆
- 繩索吊掛垂降 達人修樹特技吸睛
- 健康充電站─癌症治療講座
- 送白米、紅包助弱勢 台中向上市場攤商有愛
- 鍾麗緹慶新婚2個月 曝光老公「半裸床照」
- 林心如來台剖腹產女 酸民猛虧輸在起跑點
- 蜂鷹出沒蜂箱旁 蜂農變成愛鳥人
- 氣溫越晚越冷 明晚降到14度左右
- 史努比狗狗送超ㄎㄧㄤ聖誕禮物 邀鄉村歌手一起哈草
- 42歲未結婚 施易男：就是為了陪媽媽...
- 驚！逛街被塑膠子彈射擊 肚子瘀青破皮
- 好心收留流浪漢 他竟放火燒她家
- 烘手或烘手機？ 公廁說明引熱議
- 步姊又戀愛了？ 左手無名指驚見男款戒指
- 老翁駕車撞18機車 警：疑吃感冒藥…
- 遭抽銀銀？國產賣地：證明財務實力
- 國家影評人協會獎公布 《月光下的藍色男孩》最佳影片
- 強國鴨霸封殺 徐若瑄歌被下架透露心情…
- 台南首座》永華運動中心動土 明年三月完工
- 年改會推薦代表被毆 黃國昌譴責太過分！
- 高麗菜10元開放自採 上百人搶收
- SBL Live》裕隆 VS 璞園
- 泣坐14樓外牆 女子揚言輕生獲救
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：玻璃心？《韓聯社》薩德配圖含五星旗引中國不滿
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分