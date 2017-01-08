葡萄牙民主之父逝世 前總統索亞瑞斯享壽92歲
2017-01-08 14:33
索亞瑞斯7日逝世，葡萄牙9日起國喪三天。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕被譽為葡萄牙民主之父的前總統索亞瑞斯（Mario Soares）去年底因病住院，休養兩週後仍於7日過世，享壽92歲。
索亞瑞斯在「康乃馨革命」推翻右翼獨裁政權，隨後在1976至1978年擔任總理，1986年成為葡國首位民選總統、1996年卸任，後來也成為歐洲議會議員。
索亞瑞斯擔任總統期間，順利在1986年率領葡萄牙進入歐盟（EU）前身的歐洲經濟共同體（European Economic Community），被認為是任內最大政績。
索亞瑞斯去年12月13日住進里斯本一家醫院，病況一度好轉，不過隨後又陷入重度迷，7日傳出死訊，院方未透露死因。
葡萄牙總統辦公室宣布，9日起葡萄牙全國國喪3天，10日將舉行國葬。葡國現任總理柯斯塔（Antonio Costa）表示，葡萄牙失去了為自由發聲、成為自由象徵的偉人，索亞瑞斯畢生為國家自由奮戰。
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