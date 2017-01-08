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男友吃光薯條 英女氣得持刀砍殺

2017-01-08  13:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘭開夏郡（Lancashire）的布拉克本鎮 （Blackburn），發生1名女子因不滿薯條被男友吃光，憤而持刀砍殺對方的傷人事件，犯案的克萊頓（Dianne Margaret Clayton）最後被判處監禁26週。

據《每日郵報》報導，這對情侶是在去年11月到朋友家用餐，結果克萊頓看到男朋友希爾（Simon Hill）竟然吃完友人自製的薯條，氣得拿起廚房的刀具往希爾肩上就是一刀，讓旁邊的朋友看得目瞪口呆。

克萊頓隨後在法庭上承認自己有做出攻擊行為，辯護律師則指稱，克萊頓應該是喝醉了，因為她身上也有些自己不能解釋的傷口。不過克萊頓依舊被判刑入獄6個半月，並賠償希爾英鎊115元（約新台幣4563元）。

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  • 英國蘭開夏郡（Lancashire）的布拉克本鎮 （Blackburn）發生女子砍殺男友的事件，犯罪動機只是因為男友把薯條吃光光。圖為兩人居住的街區。（圖擷自Google街景）

    英國蘭開夏郡（Lancashire）的布拉克本鎮 （Blackburn）發生女子砍殺男友的事件，犯罪動機只是因為男友把薯條吃光光。圖為兩人居住的街區。（圖擷自Google街景）

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標題：男友吃光薯條 英女氣得持刀砍殺


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