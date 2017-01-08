美國龍蝦價格大漲 竟是中國人狂吃…
2017-01-08 12:23
〔即時新聞／綜合報導〕美國龍蝦價格大漲，追究原因，竟然是中國人好吃龍蝦，狂吃的結果，導致美國市場價格猛漲，從去年的每磅9~11美元，部分地區已飛漲到13美元以上，讓美國饕客大喊受不了。
綜合外媒報導，中國人愛吃龍蝦的胃口越來越大，幾乎成為一種時尚，但中國饕客口中的龍蝦大量來自海外，尤其是美加，近來天氣不佳，在美國新英格蘭地區和加拿大的龍蝦產量偏低，再大量出口到中國，才導致美國龍蝦價格猛漲。
據報導，美國向中國出口龍蝦還不到1百萬磅，但過去 3年每年逾 1200萬磅，交易額超過 8500萬美元，可見市場成長速度驚人。
最近中國新年又快到了，美國饕客們更為自己的荷包而緊張。
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