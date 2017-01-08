英國《詹氏防衛週刊》稱遼寧號3天就需補給1次。（法新社資料照）

2017-01-08 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一艘航空母艦遼寧艦，被認為可能在總統蔡英文「英捷專案」期間，從台海中線以西北返。最近英國媒體指出，中國遼寧號作戰時3到4天就需要補給1次，美國核航母則是1週才須補給1次，遼寧艦恐難與美核​​航母匹敵。

根據英國《詹氏防衛週刊》報導，中國新型901型快速補給艦從去年12月18日開始試航，滿載排水量4.5萬噸，預計將為中國的航空母艦做補給工作。報導評估，如果遼寧艦進行長時間最大航速航行和高強度密集飛行，遼寧艦所攜帶的燃料和彈藥不足以滿足長時間作戰需求，可能3到4天就需要進行1次補給。

中國《新浪新聞》報導，由於美國目前主力航母使用核動力，並不需要對艦艇燃料進行補充，因此補給主要集中在航空燃料和彈藥、生活用品，1次補給後可以支持核動力航母維持1週左右的高強度作戰需求。因為航空母艦編隊在進行航行間補給時，可能造成防禦中空，不能進行航空作業，給與敵方攻擊機會。相較之下，美國的核動力航母比起遼寧號這樣的傳統常規動力航母，擁有更大的優勢。