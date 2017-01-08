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坎培拉汽車節燒胎狂歡 美女加碼掀衣露奶

澳洲一年一度的夏日汽車節登場，今年邁入第30屆，民眾在搖滾音樂與啤酒的刺激下狂歡，甚至有女性掀開上衣露奶。（圖擷自DailyMail）

2017-01-08  12:02

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一年一度的夏日汽車節（Summernats Car Festival）5日在首都坎培拉登場，今年邁入第30屆，為期4天的活動中，改裝車上街巡迴、燒胎，民眾在搖滾音樂與啤酒的刺激下狂歡，甚至有女性掀開上衣露奶。

綜合外媒報導，超過10萬名汽車狂歡客湧入澳洲首都坎培拉歡度一年一度的夏日汽車節，許多改裝車被解禁上路，其中最著名的是燒胎大賽，車手駕駛自己的改裝車，在活動場地上漂移、原地打轉，爭取後輪爆胎，現場燒車輪的白煙和粉紅色煙覆蓋了整個場地，觀眾在場邊歡呼，然後被輪胎粉渣淋滿身。

如同電影「玩命關頭」的場景，活動現場也會有一群穿著火辣的女性到場，在音樂與啤酒的刺激下，有女性甚至先開上衣露奶讓人拍照，節慶一直有性騷擾與濫交的爭議在，導致警方在2012年開始在活動會場巡邏防範。

今年也不幸出現30年來首例死亡事件，一名30歲男子從貨卡車上摔落，隔日不治，主辦單位向其親友表達哀悼之意，希望這場悲劇不會阻止每個人在節慶上「有一個美好的時光」。

活動最著名的是燒胎大賽，改裝車在活動場地上漂移、原地打轉，爭取後輪爆胎，現場燒車輪的白煙覆蓋了整個場地。（圖擷自DailyMail）

觀眾在場邊歡呼，然後被輪胎粉渣淋滿身。（圖擷自DailyMail）

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