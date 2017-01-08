稱同性戀需治療 澳洲台女參選人遭開除黨籍

一名從台灣移民到澳洲的台女林珊如，因反同言論遭所屬政黨開除黨籍。（圖擷取自林珊如臉書）

2017-01-08 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣出生移民澳洲的女子林珊如，原先代表澳洲單一民族黨（One Nation）參選昆士蘭伯達姆巴（Bundamba）的議員，但她因在臉書上寫上反對同性戀言論而遭單一民族黨開除黨籍。

根據英國《每日郵報》（DailyMail）報導，在台灣出身移民澳洲的40歲女子林珊如，原本是要代表單一民族黨參選澳洲議員，但她臉書上屢次出現反同言論包含稱「同性戀為需要接受治療的病人」、轉發美國總統歐巴馬的惡搞彩虹妝等；單一民族黨黨魁韓森（Pauline Hanson）發表聲明表示：「珊如，你作出反同言論而遭我們給予留黨察看處分24小時，但妳並未引以為戒，現在決定立即開除妳黨籍，本黨將不再支持妳參選伯達姆巴議員」。

林珊如曾經擔任過教職，在台灣出生的她1991年移民澳洲；遭到開除黨籍後，林珊如仍強勢回應，會繼續堅持自己的反同價值觀。

日前林珊如支持單一民族黨的反亞裔移民言論，她認為亞洲人有2種，一是像她一樣的「好的亞洲人」，另一種就是支持中國共產黨的「自私的人」，此發言不僅讓她名氣大開，不少人得知她是來自台灣的移民候選人，但這番談話也引發不少中國人的反彈，甚至有人在當地的中文報紙買下整版廣告來批評林珊如。