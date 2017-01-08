現實版「神鬼交鋒」 假扮機師騙空姐詐財2億

現實版「神鬼交鋒」，印尼男子假扮機師詐騙50名空姐。（圖擷取自網路）

2017-01-08 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢影星李奧納多（Leonardo DiCaprio）主演的《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can），以高超的騙術，先後假扮機師、醫生和律師，詐騙超過250萬美元。最近在現實生活中，印尼一名男子，也假扮成機師，詐騙50名空姐，不僅騙財還騙色。

綜合媒體報導，印尼25歲的男子魯斯蘭（Rido Roeslan），穿起機師制服，在機場搭訕空姐，或是在社群網站尋找獵物。當地警方表示，他先後與10幾名空姐搭訕上，先是利用調情獲取約會機會，要跟他們借錢約500萬印尼盾（約新台幣1萬2000元）才能見面，但當錢到手後，他就改名換姓，並將手機號碼改掉，像是人間蒸發。他利用高超的騙術，前後騙取約有2億印尼盾（約新台幣47萬元）。

魯斯蘭因為偷iPhone手機時被逮，他的騙局才被揭露。警方說，許多受騙的空姐是在印尼蘇加諾哈達國際機場的航空公司工作。