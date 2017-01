現實版「神鬼交鋒」 假扮機師騙空姐詐財2億

現實版「神鬼交鋒」,印尼男子假扮機師詐騙50名空姐。(圖擷取自網路)

2017-01-08 10:00

〔即時新聞/綜合報導〕好萊塢影星李奧納多(Leonardo DiCaprio)主演的《神鬼交鋒》(Catch Me If You Can),以高超的騙術,先後假扮機師、醫生和律師,詐騙超過250萬美元。最近在現實生活中,印尼一名男子,也假扮成機師,詐騙50名空姐,不僅騙財還騙色。

綜合媒體報導,印尼25歲的男子魯斯蘭(Rido Roeslan),穿起機師制服,在機場搭訕空姐,或是在社群網站尋找獵物。當地警方表示,他先後與10幾名空姐搭訕上,先是利用調情獲取約會機會,要跟他們借錢約500萬印尼盾(約新台幣1萬2000元)才能見面,但當錢到手後,他就改名換姓,並將手機號碼改掉,像是人間蒸發。他利用高超的騙術,前後騙取約有2億印尼盾(約新台幣47萬元)。

魯斯蘭因為偷iPhone手機時被逮,他的騙局才被揭露。警方說,許多受騙的空姐是在印尼蘇加諾哈達國際機場的航空公司工作。