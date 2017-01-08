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崔順實之女不好惹 請來大律師對抗南韓

崔順實21歲的女兒鄭尤拉於2日在丹麥被捕，她請來大律師來應付南韓的引渡要求。（美聯社）

2017-01-08  09:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠閨密干政風波的要角崔順實，其21歲的女兒鄭尤拉於2日在丹麥被捕，韓國檢方原本磨刀霍霍要將她引渡返國，但鄭尤拉直言她不會回去，還請來丹麥境內排名前3、4名的律師事務所，要刑事律師幫她應對南韓的壓力。

據南韓《中央日報》報導，鄭尤拉原本同意如果可以不被拘留，能和兒子待在一起，那麼就願意主動返國，但她最近又改變了態度，這可能和她在被丹麥逮捕5天後才與1歲7個月大的兒子見面有關，而丹麥拘留所的生活狀況也是她不願回國的原因之一。

由於丹麥按照的是無罪推定原則，在沒有任何判決之前，給予拘留者很大的個人自由，例如隨意看電視或閱讀報紙，還可以向外面訂購餐點，讓鄭尤拉很簡單就能與律師制定反制南韓檢方的策略。

就算丹麥檢方接受了韓國的要求進而引渡鄭尤拉，她極有可能會向法院提出異議，這樣遣返的時間就會被拉長到1年以上。就2014年世越號事件在法國被逮捕的案件關係人來說，就是靠著與法國法院纏鬥到三審敗訴，最後還能找上歐洲人權法院進行審理，到現在2年多都還沒被引渡。

鄭尤拉被捕的畫面傳回南韓，引起許多韓國民眾的注意。（法新社）

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相關關鍵字： 南韓 崔順實 朴槿惠 親信門 鄭尤拉 閨密干政
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