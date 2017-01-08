3歲娃名牌鞋被朋友劃花 虎媽索賠1萬2
2017-01-08 08:39
〔即時新聞／綜合報導〕英國時裝設計師布賴恩（Sarah Louise Bryan）的3歲女兒穿著名牌鞋到朋友家玩，回家被發現鞋子磨損，鞋面被墨水劃花了，布賴恩怒不可遏，向對方家長求償325英鎊（約台幣1萬2800元），目前對方尚未回應。
《每日郵報》報導，28歲的布賴恩氣憤地發電郵附上帳單給對方家長，指稱，愛女伊莎貝拉（Isabella）剛與你的孩子玩完回來，一雙新的義大利皮靴全被磨損而且有筆跡。由於是義大利上好的皮革，已經無從修復，要求對方在下月1日前付款，否則行動將會升級。
布賴恩表示，伊莎貝拉是位兒童模特兒，擁有大約60對鞋，而且只會穿名牌衣飾。
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