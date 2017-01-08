愛迪達不要的作品 卻引來600萬人觀看
2017-01-08 07:40
《掙脫》（Break Free），述說一名馬拉松選手，在安養院度過餘生，但卻無法忘懷過去跑步的日子。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕最近在網路上流傳甚廣一段愛迪達（Adidas）的非正式廣告，引來600多萬人觀看，竟然是愛迪達不要的，讓許多網友都幫製作影片的人叫屈，認為愛迪達「損失大了」。
綜合媒體報導，製作這部影片的是德國26歲學生梅黑爾（Eugen Merher），影片名叫《掙脫》（Break Free），述說一名馬拉松選手，在安養院度過餘生，但卻無法忘懷過去跑步的日子，每當想拿著穿著愛迪達慢跑鞋跑出戶外時，都被看護人員擋下，還將鞋子鎖到櫃子中，最後在院友的幫助下，成功跑出安養院的大門。
梅黑爾製作影片的靈感，來自一名去年過世的遠房親戚，他是擁有年輕心靈的長者，每天都為妻子走2公里帶回鮮花，並且喜愛籃球。他結合了這名親戚的形象，並且加入跑步，讓影片充滿自由的氣氛。
梅黑爾曾寄信給愛迪達，愛迪達表示不支持他的影片計畫，因為他們已有廣告代理。梅黑爾說，他也不知道愛迪達有沒有看過他製作的影片，但他在拍攝前後都有寫信給愛迪達。
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