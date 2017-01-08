| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 國際

愛迪達不要的作品 卻引來600萬人觀看

《掙脫》（Break Free），述說一名馬拉松選手，在安養院度過餘生，但卻無法忘懷過去跑步的日子。（圖擷取自YouTube）

2017-01-08  07:40

〔即時新聞／綜合報導〕最近在網路上流傳甚廣一段愛迪達（Adidas）的非正式廣告，引來600多萬人觀看，竟然是愛迪達不要的，讓許多網友都幫製作影片的人叫屈，認為愛迪達「損失大了」。

綜合媒體報導，製作這部影片的是德國26歲學生梅黑爾（Eugen Merher），影片名叫《掙脫》（Break Free），述說一名馬拉松選手，在安養院度過餘生，但卻無法忘懷過去跑步的日子，每當想拿著穿著愛迪達慢跑鞋跑出戶外時，都被看護人員擋下，還將鞋子鎖到櫃子中，最後在院友的幫助下，成功跑出安養院的大門。

梅黑爾製作影片的靈感，來自一名去年過世的遠房親戚，他是擁有年輕心靈的長者，每天都為妻子走2公里帶回鮮花，並且喜愛籃球。他結合了這名親戚的形象，並且加入跑步，讓影片充滿自由的氣氛。

梅黑爾曾寄信給愛迪達，愛迪達表示不支持他的影片計畫，因為他們已有廣告代理。梅黑爾說，他也不知道愛迪達有沒有看過他製作的影片，但他在拍攝前後都有寫信給愛迪達。

相關影片請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： adidas 愛迪達 慢跑鞋 馬拉松
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：愛迪達不要的作品 卻引來600萬人觀看


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.