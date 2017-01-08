| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 國際

寒流來襲 歐洲各地至少23死

2017-01-08  05:36

〔中央社〕當局今天表示，寒流侵襲歐洲各地，過去兩天造成至少23人喪生，包括多個移民和街友，而冰凍天候預料將會持續整個週末。

波蘭境內有10人因寒流來襲喪命，今天的最低氣溫降至攝氏零下14度。

波蘭政府安全中心女發言人薇瑟茨卡（Bozena Wysocka）說：「週五是今冬最致命的一天，共有7人死亡。」

她說：「前一天，另有3人身亡。從去年11月1日以來，共計53人因體溫過低喪生。」

當局表示，義大利境內過去48小時有7人死於嚴寒，包括5名街友，其中兩人是波蘭籍。

義大利中部和東南部降大雪，位於巴利（Bari）、布林底希（Brindisi）以及西西里（Sicily）的機場今天早上關閉。

布拉格（Prague）救難單位表示，有3人死亡，分別是兩名街友和1名停車場守衛。捷克首都布拉格昨晚是今冬迄今最寒冷夜晚。

莫斯科昨晚氣溫降至零下30度，聖彼得堡（Saint Petersburg）也降至零下24度，當地警方發現1名男子凍死。

在保加利亞境內，村民6日在鄰近土耳其邊界的東南部山區森林內，發現兩具伊拉克移民的冰凍屍體。

由於本週末天候狀況將維持不變，當局預期死亡人數還會攀升。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：寒流來襲 歐洲各地至少23死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.