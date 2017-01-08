寒流來襲 歐洲各地至少23死

2017-01-08 05:36

〔中央社〕當局今天表示，寒流侵襲歐洲各地，過去兩天造成至少23人喪生，包括多個移民和街友，而冰凍天候預料將會持續整個週末。

波蘭境內有10人因寒流來襲喪命，今天的最低氣溫降至攝氏零下14度。

波蘭政府安全中心女發言人薇瑟茨卡（Bozena Wysocka）說：「週五是今冬最致命的一天，共有7人死亡。」

她說：「前一天，另有3人身亡。從去年11月1日以來，共計53人因體溫過低喪生。」

當局表示，義大利境內過去48小時有7人死於嚴寒，包括5名街友，其中兩人是波蘭籍。

義大利中部和東南部降大雪，位於巴利（Bari）、布林底希（Brindisi）以及西西里（Sicily）的機場今天早上關閉。

布拉格（Prague）救難單位表示，有3人死亡，分別是兩名街友和1名停車場守衛。捷克首都布拉格昨晚是今冬迄今最寒冷夜晚。

莫斯科昨晚氣溫降至零下30度，聖彼得堡（Saint Petersburg）也降至零下24度，當地警方發現1名男子凍死。

在保加利亞境內，村民6日在鄰近土耳其邊界的東南部山區森林內，發現兩具伊拉克移民的冰凍屍體。

由於本週末天候狀況將維持不變，當局預期死亡人數還會攀升。