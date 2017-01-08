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恐攻後遺症 布魯塞爾機場流失千萬旅客

2017-01-08  03:00

〔中央社〕去年3月布魯塞爾國際機場遭逢恐怖攻擊，機場設施嚴重受損不說，也讓2016年透過布魯塞爾札范登國際機場往來的旅客人數大幅減少1700萬人次。

2016年3月22日上午尖峰時段，布魯塞爾札范登國際機場（Zaventem Airport）遭逢恐怖攻擊，連同隨後在歐洲聯盟附近的地鐵站恐攻，2起事件共造成32人死亡，上百人受傷。

恐怖分子是在札范登國際機場出境處引爆炸彈，導致機場出境處嚴重受損，機場也被迫關閉12天。但直到6月，札范登國際機場才完全恢復正常運作。

這起恐怖攻擊讓許多人擔憂機場安全，加上布魯塞爾機場在恐攻後增加多道安檢措施，旅客如果不提早抵達機場，就會眼睜睜地看著飛機起飛，自己卻仍在安檢中，使得透過飛行往來布魯塞爾與其他城市的民眾感到不便，讓札范登國際機場旅客大幅減少。

根據布魯塞爾機場公布的統計數據顯示，去年札范登國際機場往來旅客人數達到2181萬人次，較2015年大幅減少1700萬人次。

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