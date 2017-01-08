恐攻後遺症 布魯塞爾機場流失千萬旅客
2017-01-08 03:00
〔中央社〕去年3月布魯塞爾國際機場遭逢恐怖攻擊，機場設施嚴重受損不說，也讓2016年透過布魯塞爾札范登國際機場往來的旅客人數大幅減少1700萬人次。
2016年3月22日上午尖峰時段，布魯塞爾札范登國際機場（Zaventem Airport）遭逢恐怖攻擊，連同隨後在歐洲聯盟附近的地鐵站恐攻，2起事件共造成32人死亡，上百人受傷。
恐怖分子是在札范登國際機場出境處引爆炸彈，導致機場出境處嚴重受損，機場也被迫關閉12天。但直到6月，札范登國際機場才完全恢復正常運作。
這起恐怖攻擊讓許多人擔憂機場安全，加上布魯塞爾機場在恐攻後增加多道安檢措施，旅客如果不提早抵達機場，就會眼睜睜地看著飛機起飛，自己卻仍在安檢中，使得透過飛行往來布魯塞爾與其他城市的民眾感到不便，讓札范登國際機場旅客大幅減少。
根據布魯塞爾機場公布的統計數據顯示，去年札范登國際機場往來旅客人數達到2181萬人次，較2015年大幅減少1700萬人次。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 不滿慰安婦銅像未除 日召回駐韓大使
- 蔡川是否會面？ 葛萊儀：台美都應保持低調
- 2017生日運勢 《月薪嬌妻》星野源1月28日最強
- 敘內戰停火 俄啟動撤軍
- 《中英對照讀新聞》Headaches, insects and yachts; excuses for not filing British tax returns 頭痛、昆蟲與遊艇 沒交英國納稅申報表的藉口
網友回應
熱門新聞
- 施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世
- 小明明驚傳跌倒送醫不治 施易男星馬宣傳卻失聯
- 勞資協商成功 巴黎著名百貨週日固定營業
- 會動的梅畫 牛稠坑賞梅正夯
- 歌仔戲國寶「小明明」驟逝！ 死因尚未確定
- 舒淇連曬萌娃照 驚呼：現在小孩腳都好大！
- 新北》珍貴樹木認定粗略 標準擬修正
- SBL Live》林金榜大心臟無用 富邦3分差氣走璞園
- 找回顛峰時期桿弟 妮妮開始喬手感
- 蔡英文過境美 川普團隊將電話或當面致意
- 施易男搭機奔台 抱憾未見母最後一面
- （專訪）藍又時懷孕飆肥30公斤 臉腫變形戴口罩戴到過敏
- 溫昇豪、劉以豪雙帥換臉 被大讚超像雙胞胎
- 馬公燒炭案再添2亡魂 死亡人數增至3人
- 馬公燒炭案 7日晚間再添2不幸
- SBL》全隊本土最高分 于煥亞榮耀外婆家
- 羽絨之王 雞祥如意迎新年
- 女子國家戲劇院鬧自殺 現場救護車待命中
- 家家想念亡母 返鄉療傷中籤王
- 鳳山行政中心站 候車亭現原民風
- 接掌農委會？張花冠︰嘉義縣長做滿
- 黨魁選舉丟下震撼彈 詹啟賢堅辭 洪秀柱留不住
- 桃市污水下水道接管率 拚年底破10％
- 《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變
- 「台灣守望」上線 盼促進國際了解台灣
- 脫歐帶衰? 歐足最佳陣容 英超全摃龜
- 謝四結福德廟 李吳兄弟獻唱還願
- 圍爐手路菜 分量輕巧精緻
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau Lung-bin to run for top KMT job
- 婷婷誤當小三 遭正宮嗆聲腿軟
- 自由談》不要用「配套」來罵人！
- 全運會場館 宜縣議員：改善漏水最迫切
- SBL》璞園制服日Lamigirls助陣 富邦踢館險勝
- 兩男下班回家... 驚見女眷燒炭 1死4危
- 王勝偉兄弟之約 剩小小差距
- 雙士吸票機 祖國瘋挺帕丘利亞
- 張宗成展石藝創作 林義雄出席
- 嘉縣1300萬辦貨櫃節 議員質疑浪費
- 自由廣場》四千決議案轟炸臨時會
- 天空步道 開放2處辦市集
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：恐攻後遺症 布魯塞爾機場流失千萬旅客
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分