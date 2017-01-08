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蔡總統抵美維安嚴密 國際媒體關注

2017-01-08  01:44

〔中央社〕總統蔡英文今天抵達美國休士頓，台美雙方維安人員高度戒備，美聯社、路透社等國際媒體均現場採訪。

蔡總統任上第2次出訪的「英捷專案」中美洲訪問團，美國時間7日上午抵達美國德州休士頓過境。車隊在美國警方摩托車開道下，抵達下榻飯店，數百名僑胞熱情歡迎。

台美維安人員已提早至飯店部署，安排僑胞與媒體採訪區域。蔡總統下車後，在雙方安全人員多重保護下，與低溫中久候的僑胞握手，保安狀況十分嚴密，訪問團順利進入飯店。

蔡總統過境美國受到國際媒體高度重視，美聯社（AP）、路透社（Reuters）、半島電視台（Al Jazeera）與日本放送協會（NHK）均至飯店採訪。

蔡總統與僑胞握手，接受獻花與合影後即進入飯店，準備在休士頓的行程。

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