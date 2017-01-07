第11週！南韓60萬民眾再上街 要朴槿惠下台
2017-01-07 23:09
南韓民眾今（7）日第11度齊聚首爾示威，同時也是2017年首度上街集結，主辦單位表示現場共有約60萬民眾聚集。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓民眾自2016年10月29日開始，每週六都會齊聚首爾光化門廣場召開燭光晚會，要求南韓總統朴槿惠下台；今（7）日南韓民眾第11度齊聚首爾示威，同時也是2017年首度上街集結，主辦單位表示現場共有約60萬民眾聚集（警方估計約2.4萬人）。
綜合媒體報導，數十萬名南韓民眾今日再度聚集於首爾街頭，要求遭彈劾的朴槿惠下台，同時呼籲政府加速打撈奪走300多條人命的「世越號」殘骸；民眾今日先為世越號船難的罹難者默哀，再遊行前往青瓦台、憲法法院，並高喊「朴槿惠下台、打撈世越號」。
部分南韓民眾則手持燭光、繫著黃絲帶，齊聚於光化門廣場；當地時間晚間7時許，抗議民眾集體吹熄手中的蠟燭，同時施放數百顆黃色氣球，訴求要朴槿惠交待她在世越號沉船時，失蹤7小時的下落。
主辦單位表示，截至當地時間晚間約8時，現場共有約60萬民眾聚集，警方則估計現場約有2.4萬人。除了首爾，包括釜山、光州、大田等，今日都有民眾上街示威、聚集，要求朴槿惠下台。
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