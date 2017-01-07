警員帶蛋糕、鮮花慶生 印度老婦83歲生日不孤單

2017-01-07 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕多數人都希望在生日當天能和親友一起度過，但並非所有人都能這樣慶生。印度一位83歲的老婦人因為親人無法前來為她慶生，本來需要一個人過生日，但在生日當天卻出現許多位警察，一同幫她慶生。

綜合外媒報導，印度孟買的一位老婦人拉提娜（Lalita Subramanyam）今年已經83歲了，她雖然有3個小孩，但小孩們都住在美國，無法常常回來拜訪，也不能幫她慶祝83歲生日。馬哈拉施特拉警局（Matunga Police）的警員們知道後，於是帶著蛋糕與鮮花一同前往拉提娜家中為她慶生，讓她不用一個人度過83歲的生日。

報導指出，拉提娜其實已在馬哈拉施特拉警局的需要協助老人名單上超過25年了，因此許多警員都和她很熟悉，她對於警員們這樣的慶生方式也感到很開心。

許多網友都對這些警員的善舉讚不絕口，「他們這樣非常了不起。」、「做得好！」