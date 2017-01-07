溫柔野鹿與人類變好友 竟遭監管單位「槍決」
2017-01-07 23:08
美國一頭野生螺鹿「法琳」，常到堪薩斯州某一家庭中作客，此家庭卻遭舉報非法持有野生動物，導致法琳遭射殺。（圖擷自DailyMail）
〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州（Kansas）麥高希（Mcgaughey）一家人，意外遇到野外騾鹿的拜訪，長時間下來建立了親密的關係，麥高希還幫牠取了一個可愛的名子法琳（Faline），然而卻遭人舉報他們飼養野生動物，狩獵監督部門獲報後，在麥高希一家的面前射殺了他們的鹿朋友，消息傳出後在網上引起大批網友撻伐，相關單位指出，將會重新檢討執法時的必要性，避免此一悲劇再度重演。
堪薩斯州麥高希一家與野外一隻黑尾騾鹿建立了如同家人般的關係，還幫牠取名為法琳，法琳個性溫馴，常常進出麥高希一家，甚至還會陪他們一起散步，還會像狗狗一樣，把臉放在他們身邊，但卻遭人投訴麥高希一家違法豢養野生動物，引來狩獵監督部門的關切，在他們一家大小面前連開5槍將法琳「槍決」。
女主人金（Kim Mcgaughey）指出，執法人員表示野鹿會帶來傳染疾病，也有可能會傷害民眾，同時給她一張「非法持有野生動物」的罰單，但金憤怒表示他們並沒有把法琳關在家圈養牠，是牠自己願意常來作客，對於法琳的死感到悲憤不已。
事發經過PO網後，引起大批網友關注，「如果是動物自己來的，那怎麼叫做他們持有？」、「法琳應該要被送到安全的地方，而不是餵牠吃子彈！」、「我們真的有政府嗎？」、「執法人員太誇張！這法律應該要被更改！」，相關部門則表示，往後將會謹慎判斷執法的必要，避免此類憾事再度發生。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世
- 林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？
- NBA》勇士領先24分守不住 灰熊大逆轉贏球
- 安德魯和艾瑪撞場合體 氣氛意外和樂
- 一例一休成本只增0.1％？各行業差很多
- 暖冬不忘送暖 量販業者募年菜送家扶弱勢家庭
- 經典賽》紅雀放人只等南韓徵召 吳昇桓準備好了
- 東北季風增強 明轉濕冷 中部以北低溫下探16度
- 陽岱鋼轉隊補償 火腿要錢不要人
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演
- NBA》卡位爆衝突！ 湖人、熱火球員大打出手（影音）
- 中芸國中英文課減量教學 成績反變好
- Makiyo想結婚 點菜金子統昭
- 數位藝術中心營運空窗 柯P要究責
- 紐倫堡發明展 基隆兩生奪金
- 上個月才幫慶生 17年來相依為命施易男痛失母
- 彰縣「學習型城市」計畫 從東螺溪起跑
- 輕輕一瞬 列車
- 《觀察筆記》誰站在對立面
- 吳敦義、郝龍斌 9日宣布選黨魁
- 公婆遺願捐地興學 市價近3千萬土地相贈新豐鄉
- 王少偉腿傷照錄影 遊戲中挖沙自嘲像狗
- 選不選黨主席 吳敦義：9日說明
- 男「蝦皮拍賣」賣3C開「追蹤」 前女友控騷擾
- 唐鳳看電競：是類似圍棋的技藝文化
- 「還要重新當一次愛人...」 納豆生日吐分手心聲
- 台灣的月薪嬌妻薪水應多少？ 立委幫妳算出來了！
- 義消爆料！花蓮動員消防志工600人加入國民黨
- 大安區金婚「遊歐洲」柯P出席行銷世大運
- 不滿新法重罰 Uber司機明擬發起「免費載」活動抗議
- 社論》好主張為何變成壞政策？
- 男疑感情觸礁臥軌 火車「叭」一聲嚇落坡坎
- 房思瑜穿比基尼爬山 美尻長腿連女粉絲都著迷！
- 高爾夫》徐薇淩找回準星 66桿一口氣上升40席
- 年改會在興大 場外民眾企圖衝入 推擠衝突一波波
- 興航勞資談不攏 賴香伶直接找林明昇
- 攝取高劑量維生素C 反增加腎結石風險
- 郭勝安月領5萬追薪 拚進步獎「漲」門人
- 今年首度完全免試 15校全非都會區
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：溫柔野鹿與人類變好友 竟遭監管單位「槍決」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分