溫柔野鹿與人類變好友 竟遭監管單位「槍決」

美國一頭野生螺鹿「法琳」，常到堪薩斯州某一家庭中作客，此家庭卻遭舉報非法持有野生動物，導致法琳遭射殺。（圖擷自DailyMail）

2017-01-07 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州（Kansas）麥高希（Mcgaughey）一家人，意外遇到野外騾鹿的拜訪，長時間下來建立了親密的關係，麥高希還幫牠取了一個可愛的名子法琳（Faline），然而卻遭人舉報他們飼養野生動物，狩獵監督部門獲報後，在麥高希一家的面前射殺了他們的鹿朋友，消息傳出後在網上引起大批網友撻伐，相關單位指出，將會重新檢討執法時的必要性，避免此一悲劇再度重演。

堪薩斯州麥高希一家與野外一隻黑尾騾鹿建立了如同家人般的關係，還幫牠取名為法琳，法琳個性溫馴，常常進出麥高希一家，甚至還會陪他們一起散步，還會像狗狗一樣，把臉放在他們身邊，但卻遭人投訴麥高希一家違法豢養野生動物，引來狩獵監督部門的關切，在他們一家大小面前連開5槍將法琳「槍決」。

女主人金（Kim Mcgaughey）指出，執法人員表示野鹿會帶來傳染疾病，也有可能會傷害民眾，同時給她一張「非法持有野生動物」的罰單，但金憤怒表示他們並沒有把法琳關在家圈養牠，是牠自己願意常來作客，對於法琳的死感到悲憤不已。

事發經過PO網後，引起大批網友關注，「如果是動物自己來的，那怎麼叫做他們持有？」、「法琳應該要被送到安全的地方，而不是餵牠吃子彈！」、「我們真的有政府嗎？」、「執法人員太誇張！這法律應該要被更改！」，相關部門則表示，往後將會謹慎判斷執法的必要，避免此類憾事再度發生。

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