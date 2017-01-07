杜特蒂掃毒 菲國2016下半年遭捕涉毒外國人倍增

菲國去年共逮捕112名涉毒外國人，以國籍來看，台灣涉毒人數是第2名，共有29人。（美聯社）

2017-01-07 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂在上任後就積極剿毒，菲律賓緝毒署最新報告就指出，2016下半年，菲國被捕涉毒外國人比上半年增加到2倍。

綜合報導指出，菲律賓緝毒署（PDEA）署長拉皮亞今天（Isidro Lapena）在報告中指出，菲國在2016年上半年有33名外國人涉毒被捕。2016下半年因為總統杜特蒂的強力掃毒，被捕涉毒外國人增加逾2倍，共有79人。

報告指出，菲律賓2016年共有112名外國人因涉毒被捕。被捕外籍毒嫌最多的是中國籍，共計44人，第2多的則是台灣籍，有29人。接著則是香港籍和韓國籍，都各有7人，其他外國人還有來自其他亞洲國家、美國、歐洲和非洲的人。

拉皮亞說，緝毒署未來還會加強監控菲國境內的可疑涉毒外國人。

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