蔡川是否會面？ 葛萊儀：台美都應保持低調
2017-01-07 21:48
蔡英文今天出訪，《紐時》撰文提到蔡川會可能性，報導認為台美都應保持低調。（記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天（7日）展開「英捷專案」，外界議論是否與美國總統當選人川普碰面，美國戰略與國際研究中心（CSIS）主任葛萊儀（Bonnie Glaser）表示，台美都希望低調過境，觸動中國敏感神經並不可取。
川普日前被問是否與蔡英文會面，他回應，有點不適當，但又加了一句「再看看」，相當耐人尋味，引發各界揣測是否有「蔡川會」可能性。
《紐約時報》今天報導指出，去年6月「英翔專案」蔡英文在邁阿密與共和黨參議員魯比歐會面。此次是否有蔡川會不確定，但有些評論員認為，即便有讓北京憤怒的風險，不過這很可能發生。
葛萊儀受訪表示，「台灣和美國都希望過境保持低調，我對此有信心。」並說刺激北京並不可取。
美國政治風險管理顧問公司駐台北資深顧問方恩格（Ross Feingold）認為，「如果川普的亞洲政策顧問真的與蔡英文碰面，一點都不需感到驚訝。
他補充，中國會發出不滿的聲音，但這不會脫離先例，與川普碰面才是最大的先例。但報導認為，無論如何蔡英文會盡可能保持低調，以免進一步觸動中國敏感神經。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世
- 林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？
- NBA》勇士領先24分守不住 灰熊大逆轉贏球
- 安德魯和艾瑪撞場合體 氣氛意外和樂
- 一例一休成本只增0.1％？各行業差很多
- 暖冬不忘送暖 量販業者募年菜送家扶弱勢家庭
- 經典賽》紅雀放人只等南韓徵召 吳昇桓準備好了
- 東北季風增強 明轉濕冷 中部以北低溫下探16度
- 陽岱鋼轉隊補償 火腿要錢不要人
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演
- NBA》卡位爆衝突！ 湖人、熱火球員大打出手（影音）
- 中芸國中英文課減量教學 成績反變好
- Makiyo想結婚 點菜金子統昭
- 數位藝術中心營運空窗 柯P要究責
- 紐倫堡發明展 基隆兩生奪金
- 上個月才幫慶生 17年來相依為命施易男痛失母
- 彰縣「學習型城市」計畫 從東螺溪起跑
- 輕輕一瞬 列車
- 《觀察筆記》誰站在對立面
- 吳敦義、郝龍斌 9日宣布選黨魁
- 公婆遺願捐地興學 市價近3千萬土地相贈新豐鄉
- 王少偉腿傷照錄影 遊戲中挖沙自嘲像狗
- 選不選黨主席 吳敦義：9日說明
- 男「蝦皮拍賣」賣3C開「追蹤」 前女友控騷擾
- 唐鳳看電競：是類似圍棋的技藝文化
- 「還要重新當一次愛人...」 納豆生日吐分手心聲
- 台灣的月薪嬌妻薪水應多少？ 立委幫妳算出來了！
- 義消爆料！花蓮動員消防志工600人加入國民黨
- 大安區金婚「遊歐洲」柯P出席行銷世大運
- 不滿新法重罰 Uber司機明擬發起「免費載」活動抗議
- 社論》好主張為何變成壞政策？
- 男疑感情觸礁臥軌 火車「叭」一聲嚇落坡坎
- 房思瑜穿比基尼爬山 美尻長腿連女粉絲都著迷！
- 高爾夫》徐薇淩找回準星 66桿一口氣上升40席
- 年改會在興大 場外民眾企圖衝入 推擠衝突一波波
- 興航勞資談不攏 賴香伶直接找林明昇
- 攝取高劑量維生素C 反增加腎結石風險
- 郭勝安月領5萬追薪 拚進步獎「漲」門人
- 今年首度完全免試 15校全非都會區
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡川是否會面？ 葛萊儀：台美都應保持低調
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分