蔡川是否會面？ 葛萊儀：台美都應保持低調

蔡英文今天出訪，《紐時》撰文提到蔡川會可能性，報導認為台美都應保持低調。（記者朱沛雄攝）

2017-01-07 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天（7日）展開「英捷專案」，外界議論是否與美國總統當選人川普碰面，美國戰略與國際研究中心（CSIS）主任葛萊儀（Bonnie Glaser）表示，台美都希望低調過境，觸動中國敏感神經並不可取。

川普日前被問是否與蔡英文會面，他回應，有點不適當，但又加了一句「再看看」，相當耐人尋味，引發各界揣測是否有「蔡川會」可能性。

《紐約時報》今天報導指出，去年6月「英翔專案」蔡英文在邁阿密與共和黨參議員魯比歐會面。此次是否有蔡川會不確定，但有些評論員認為，即便有讓北京憤怒的風險，不過這很可能發生。

葛萊儀受訪表示，「台灣和美國都希望過境保持低調，我對此有信心。」並說刺激北京並不可取。

美國政治風險管理顧問公司駐台北資深顧問方恩格（Ross Feingold）認為，「如果川普的亞洲政策顧問真的與蔡英文碰面，一點都不需感到驚訝。

他補充，中國會發出不滿的聲音，但這不會脫離先例，與川普碰面才是最大的先例。但報導認為，無論如何蔡英文會盡可能保持低調，以免進一步觸動中國敏感神經。