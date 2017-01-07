電子菸無害？研究：會降低精子活力、扼殺睪丸細胞

2017-01-07 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕電子菸因為比香菸少了焦油，被一些癮君子拿來當作替代品、甚至是戒菸工具。不過英國一項研究卻發現，電子菸的調味劑會降低男人的精子活力、扼殺睪丸內的細胞。

綜合外媒報導，電子菸可分為含尼古丁和無尼古丁兩種，不過英國倫敦大學（University College London）的研究卻發現，男生即使是抽不含尼古丁的電子菸，仍可能會有不良影響。因為電子菸的菸油含有調味劑，這種調味劑在經高溫加熱後，容易產生甲醛（formaldehyde）有害物質。

研究指出，這些調味劑在經電子菸加熱後所產生的有毒物質，會影響到男性的精子品質，精蟲游動速度會減緩，而且男性睪丸內的細胞數也會因此減少。

不過參與研究的學者雷格松博士（Patricia Ragazzon）也強調，電子菸內所使用的調味劑，其實也常被使用在食品當中。

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