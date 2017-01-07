千禧世代才子輩出？ 美權威：年輕人自我感覺良好

2017-01-07 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名權威演說家賽門（Simon Sinek）在《Inside Quest》節目上分享千禧世代（指1984後出生的人）的問題所在，分析這個世代的在職場上因家庭教養、科技、沒耐心、環境4大主要因素影響下，讓他們即便才華洋溢，卻仍被視做「爛草莓」的緣由。

一名暱稱「zass 17」的網友在YouTube上分享翻譯，美國權威演說家賽門的受訪節目，賽門在影片中指出千禧世代最讓主管頭痛的，就是他們無從管起，其自戀、不專注、懶惰又要求多的病灶，常讓主管頭痛，其中，「自我感覺良好」是最糟糕的。

賽門用4大點進行分析：

一、家庭教養

被家庭寵壞的孩子自尊心會被養大，灌輸「不用努力就能獲得」的錯誤觀念，導致孩子進入社會後發現自己其實並不特別、不優異，導致自尊心受創，在職場上無所適從。

二、科技

現在年輕人手機成癮日益嚴重，當他們在獲取新通知、好友關注時，會分泌一種等同於抽菸、喝酒、賭博的多巴胺，讓他們感到快樂，但這問題導致他們容易被科技操控，容易因為網友關心程度而影響心情，也讓現實生活遇到困難時，仰賴的是手機而不是真的與人對話找出直接的解決辦法。

三、沒耐心

便捷的世代養出懶惰、沒耐心的人們，賽門指出，雖然日新月異的科技能讓你輕鬆獲得你想要的商品，但工作時的「成就感」與「感情強化」則成為一個大問題，讓不少優秀學子想在短期內就看到成效認為工作沒有帶來他期望的「影響」，便一直在換工作的輪迴中。

四、環境

目前的企業與社會不關心人才，只關心營利收益與帳上數字，公司不會在這些新鮮人徬徨時教授他們，最悲慘的是，這些孩子碰壁時，往往會覺得是自己的錯，但其實錯的是「無領導能力」的企業。