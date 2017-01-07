菲國二戰「山下寶藏」現蹤？ 專家駁斥
2017-01-07 23:52
〔即時新聞／綜合報導〕據說二戰時一位名為山下奉文的軍官，指揮士兵在戰爭爆發期間大肆掠奪財物，並把這些金銀財寶藏在菲律賓某處，名為「山下寶藏」。寶藏故事造成不少寶物獵人爭相探險，日前傳出，有尋寶者發現了大量黃金的藏匿點，並聲稱這就是傳說中的「山下寶藏」。
綜合外媒報導，二戰時日本山下奉文帶領士兵於1944年掠奪財物，但在1945年投降時，將掠奪而來的金銀珠寶藏匿在菲律賓145個地下隧道及洞穴中，且當時知道寶藏所在位置的人全都被滅口，山下也在1946年於美國遭處死，從此「山下寶藏」行蹤成迷，金錢的誘惑吸引世界各地無數寶藏獵人前往菲律賓一探究竟。
日前有潛水員拍攝影片，表示自己在菲律賓海底洞穴的淤泥中，發現了山下埋藏的金塊，並認為寶藏中同時也埋藏了爆炸裝置，但此一說法遭到專家駁斥。
據人類研究學家皮爾斯（Piers Kelly）指出，這些金銀珠寶的故事並非史實，只是為了提振當時士氣的一種神話，在菲律賓，此種寶藏的傳說非常多。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世
- 小明明驚傳跌倒送醫不治 施易男星馬宣傳卻失聯
- 庇護工場：考慮假日歇業
- 焦點評論》年改勢在必行 不能任由喊價
- 7天前才祝「新年快樂」 小明明驟逝歌仔戲後輩「很捨不得」
- 《勞工被雙殺》休假多業績減少 櫃姐週年慶少賺6萬
- 圓鼓鼓鴿子來店 咖啡館主稱吉兆
- 鬆口談參選總統 林佳龍：改變世界更重要
- 海倫清桃驚傳服藥輕生？網友質疑案情不單純
- 蔡英文過境美 川普團隊將電話或當面致意
- 施易男搭機奔台 抱憾未見母最後一面
- 攪拌樁深度減半、驗收試體掉包 高雄輕軌包商偷工減料
- 自由廣場》林全該補修經濟學了
- 朵朵小語 不要論斷他人
- NBA》帕克球場調度佳 帕波維奇說讚
- 沒人投標 淡江大橋主橋工程流標
- 增菘瑋有「富」案 獅只能祝福
- 痛失歌仔戲國寶！ 小明明急救7小時不治
- 精品小玩意 玩味送禮暖心計─LV贈禮系列 筆筒. 撲克牌組.溜溜球 童趣實用兼具
- 溫昇豪、劉以豪雙帥換臉 被大讚超像雙胞胎
- 王勝偉兄弟之約 剩小小差距
- 蘇嘉全祖墳旁 被丟垃圾1週未清
- 〈徵文大拼盤〉常備食材 不怕肚子餓
- 預防胎死腹中 多一分用心及注意
- 台中旅展開幕 消保官健檢住宿、餐券
- 運將阻詐或通報車手 最高獎金萬元
- 比漾選物 全新五感體驗
- 台86線向東延伸案 內門盼重評估
- 邁向蛙人路
- 片商詬病票房系統 國家電影中心：了解後再調整
- 白蟻危害 花蓮鐵道文化館將休館整修
- 《美麗秘境藏危機》萬年峽谷1年3死 民代促設安全措施
- 證券行情表、證券表格
- 放任北農成自走砲 農委會不用負責嗎?
- 骨折消腫有方法 勿亂吃草藥偏方
- 東港曬烏魚子 春節前即景
- 自由廣場》一例一休資方大補帖？
- 郁方接招 與國小兒聊愛愛
- 新北》珍貴樹木認定粗略 標準擬修正
- 《同盟鶼鰈》終結《史密斯任務》 小布玩夫妻諜對諜就婚變
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：菲國二戰「山下寶藏」現蹤？ 專家駁斥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分