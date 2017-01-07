菲國二戰「山下寶藏」現蹤？ 專家駁斥

2017-01-07 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕據說二戰時一位名為山下奉文的軍官，指揮士兵在戰爭爆發期間大肆掠奪財物，並把這些金銀財寶藏在菲律賓某處，名為「山下寶藏」。寶藏故事造成不少寶物獵人爭相探險，日前傳出，有尋寶者發現了大量黃金的藏匿點，並聲稱這就是傳說中的「山下寶藏」。

綜合外媒報導，二戰時日本山下奉文帶領士兵於1944年掠奪財物，但在1945年投降時，將掠奪而來的金銀珠寶藏匿在菲律賓145個地下隧道及洞穴中，且當時知道寶藏所在位置的人全都被滅口，山下也在1946年於美國遭處死，從此「山下寶藏」行蹤成迷，金錢的誘惑吸引世界各地無數寶藏獵人前往菲律賓一探究竟。

日前有潛水員拍攝影片，表示自己在菲律賓海底洞穴的淤泥中，發現了山下埋藏的金塊，並認為寶藏中同時也埋藏了爆炸裝置，但此一說法遭到專家駁斥。

據人類研究學家皮爾斯（Piers Kelly）指出，這些金銀珠寶的故事並非史實，只是為了提振當時士氣的一種神話，在菲律賓，此種寶藏的傳說非常多。

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