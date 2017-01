佛州機場遭濫射 他靠筆電從槍口下逃生

2017-01-08 00:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州勞德岱堡機場於當地時間週五發生槍擊案,造成至少5人遭射殺身亡,過程中有數千旅客受困機場,也有人在隨身的筆電「救援」下,幸運地從槍手的槍口下倖存。

勞德岱堡機場(Fort Lauderdale)於週五下午傳出,一名曾參與伊拉克戰爭的退役軍人在機場內開槍濫射,不僅造成5死8傷,更有數千民眾受困機場,由於槍手最初是在第2航廈開槍,鄰近的民眾及旅客都爭相走避、邊躲邊逃,有人則就近躲在廁所內,事後想來仍驚魂未定地表示,當下大家都非常驚慌,也不確定哪邊才安全。另有些人則是在搭機降落後就受困機上,在空服員證實發生槍擊案後才知道為何必須在停機坪等待。

也有民眾是從槍口下逃過一劫,名為弗瑞貝爾(Steve Frappier)的民眾向《CNN》表示,槍手濫射時他只能像隻背著背包的烏龜趴在地上閃躲,過程中槍手還一度朝他的方向開槍,讓他險些遭射殺,所幸背包內的筆電幫他擋下子彈,他才沒有因此而受傷或身亡,事後他也將背包交給聯邦調查局(FBI)調查,並在裡面發現一顆子彈。

勞德岱堡機場於週六凌晨才宣布,機場已再次開放運轉,但他們也呼籲旅客,應事先確認要搭乘的航班有無異動,因部分班機可能延誤或是更換登機口。針對因槍擊案而遺留在現場的大小行李,目前機場也還在持續整理中。

Witness: Laptop stopped bullet from hitting me

All roadways to #FLL are now open for passengers and employees. Check with your airline before leaving for the airport.