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佛州機場遭濫射 他靠筆電從槍口下逃生

佛羅里達州勞德岱堡機場發生退伍軍人開槍濫射事件，鄰近的民眾及旅客都爭相走避、邊躲邊逃。（美聯社）

2017-01-08  00:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州勞德岱堡機場於當地時間週五發生槍擊案，造成至少5人遭射殺身亡，過程中有數千旅客受困機場，也有人在隨身的筆電「救援」下，幸運地從槍手的槍口下倖存。

勞德岱堡機場（Fort Lauderdale）於週五下午傳出，一名曾參與伊拉克戰爭的退役軍人在機場內開槍濫射，不僅造成5死8傷，更有數千民眾受困機場，由於槍手最初是在第2航廈開槍，鄰近的民眾及旅客都爭相走避、邊躲邊逃，有人則就近躲在廁所內，事後想來仍驚魂未定地表示，當下大家都非常驚慌，也不確定哪邊才安全。另有些人則是在搭機降落後就受困機上，在空服員證實發生槍擊案後才知道為何必須在停機坪等待。

也有民眾是從槍口下逃過一劫，名為弗瑞貝爾（Steve Frappier）的民眾向《CNN》表示，槍手濫射時他只能像隻背著背包的烏龜趴在地上閃躲，過程中槍手還一度朝他的方向開槍，讓他險些遭射殺，所幸背包內的筆電幫他擋下子彈，他才沒有因此而受傷或身亡，事後他也將背包交給聯邦調查局（FBI）調查，並在裡面發現一顆子彈。

勞德岱堡機場於週六凌晨才宣布，機場已再次開放運轉，但他們也呼籲旅客，應事先確認要搭乘的航班有無異動，因部分班機可能延誤或是更換登機口。針對因槍擊案而遺留在現場的大小行李，目前機場也還在持續整理中。

相關影片請見：

Witness: Laptop stopped bullet from hitting me

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有民眾事後驚魂未定地表示，當下大家都非常驚慌，也不確定哪邊才安全。（美聯社）

有民眾險些遭射殺，所幸背包內的筆電幫他擋下子彈，他才沒有因此而受傷或身亡。（圖擷自CNN）

美國佛州機場當地時間6日下午發生槍擊事件，造成5死8傷，槍手為26歲的聖地亞哥（見圖），他是曾參與過伊拉克戰爭的退役軍人。（路透）

發生槍擊案後，旅客爭相走避、邊躲邊逃。（法新社）

美國佛羅里達州勞德岱堡機場於當地時間週五發生槍擊案，造成至少5人遭射殺身亡，過程中有數千旅客受困機場。（美聯社）

因勞德岱堡機場發生槍擊案，許多剛搭機降落的旅客受困停機坪。（美聯社）

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相關關鍵字： 佛州 勞德岱堡好萊塢國際機場 勞德岱堡機場 槍擊 槍擊案 槍殺 槍殺案 機場 濫射 濫射案 美國 開槍濫射
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