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遭控影響美國大選 俄國美女駭客喊冤

美國白宮日前將一名俄羅斯美女列入制裁名單中，理由則是這名駭客協助俄羅斯總統普廷干預美國大選。不過這名美女駭客大聲喊冤。（圖擷自DailyMail）

2017-01-08  00:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國國土安全部和聯邦調查局點名俄羅斯主使駭客影響美大選，美國白宮日前更將一名俄羅斯女子列入制裁名單中，理由則是這名駭客協助俄羅斯總統普廷干預美國大選。不過這名駭客高聲喊冤，並指美國政府曲解事實或遭到欺騙。

美國政府指控俄羅斯插手先前的美國總統大選，上週更公佈了一項制裁名單，但其中也包含希夫欽科（Alisa Shevchenko），她常被大企業雇來追查公司網路的安全漏洞，獲悉被列入名單後，希夫欽科表示自己從未在知情的情況下幫俄羅斯政府工作，並指白宮可能是被想栽贓的人所欺騙，或單純只是曲解了事實。

希夫欽科聲稱，她只是一名年輕的女駭客，背後也沒有任何權力、金錢關係可以來擺脫這種指控，她也嘲諷說，這個「俄羅斯駭客入侵」的故事已經到瘋狂的程度。

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 俄國 俄羅斯 美國 美國總統大選 駭客
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