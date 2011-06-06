2017生日運勢 《月薪嬌妻》星野源1月28日最強
2017-01-07 21:21
日本東京電視台節目中請來10位專業算命師，幫網友排出2017年誕生日幸運程度，第一名為1月28日生的民眾。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕新的一年，大家都想知道自己運勢為何，日本東京電視台名為《仰天！マル珍ランキング》的節目中，就很貼心的請來10位專業算命師用生日分析出2017年的幸運程度！其中運勢強強滾No 1的得主，剛好也是當紅日劇《月薪嬌妻》的男主角星野源的生日，1月28日！
日本東京電視台《仰天！マル珍ランキング》節目中，請來了10位知名的算命人士，分別算出2017年全數366個（含2月29日）生日的幸運排名，節目中也按照運勢排行分析日本演藝圈的藝人，其中最幸運的TOP 1則是當紅日劇《月薪嬌妻》的男主角星野源的生日。
2017生日運勢排行前10名：
1. 1月28日
2. 2月13日
3. 10月1日
4. 9月24日
5. 11月17日
6. 6月11日
7. 6月4日
8. 11月22日
9. 3月30日
10 .10月10日
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世
- 林心如光臨寶島剖腹產 鄉民狠酸：怎不在祖國生？
- 北市12月資遣人數較上月多5成 批發零售業最多
- 台灣很多漂亮女生公主病？ 外國人這樣說...
- 性侵少女卻說愛妻 小姨子轟暴夫求免死鬼扯
- 嘉縣1300萬辦貨櫃節 議員質疑浪費
- 阿爆遵古禮出嫁 婚宴連辦2天
- 吳敦義使出突襲 傳郝龍斌驚呆了
- 謝四結福德廟 李吳兄弟獻唱還願
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 視覺超震撼！波多野3.5P 床戰109公分AV導演
- 批黨產會 吳敦義：國民黨對台貢獻 大家都忘了
- 台灣義助越南15年 受助人跨海來說謝謝
- 趙麗穎身材大解放！ 雜誌曝更多性感照
- 昔興農今富邦 團隊薪5年翻破億
- 和平國小附屬籃球館招商 公文躺半年
- 先登記 桃園大型廢棄物清運至26日
- 張宗成展石藝創作 林義雄出席
- 飄洋過海害死牠 信天翁誤食打火機來自這裡...
- 買給女兒的玩具馬有GG 美國爸哭笑不得
- 永春陂濕地公園 領角鴞來代言
- 78歲老翁外出散步 竟在10公里外山區迷路
- 苗縣「不老警師」傳經驗 歷任局長回娘家
- 5甲花海等著你！和美花海節綻放到春節
- 民眾下載戶政APP 有機會抽中不鏽鋼快煮壺
- 1日籍男子屏東玩飛行傘摔落 無生命跡象
- 祥湧6號遭賴比瑞亞商船撞擊 進水已止住
- 大福彩、今彩539 開獎囉！
- 盧曉晴大喜 今在台北宴客
- NBA》勇士領先24分守不住 灰熊大逆轉贏球
- NBA》卡位爆衝突！ 湖人、熱火球員大打出手（影音）
- 徐若瑄甩封殺衰事 叮嚀林心如產後注意這件事
- 贓款唬稱情趣用品 詐騙車手被逮
- 自由廣場》四千決議案轟炸臨時會
- 郁方接招 與國小兒聊愛愛
- （影音）四樹CP在台合體！IU獻唱《三寸天堂》李準基突現身
- 施易男搭機奔台 抱憾未見母最後一面
- 小小說 她的身影
- 吳斯懷批蔡沒本事硬碰硬 劉世芳：吳對不起陸官學弟
- 超跑、改裝車狂飆 噪音超速一起抓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2017生日運勢 《月薪嬌妻》星野源1月28日最強
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分