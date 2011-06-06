2017生日運勢 《月薪嬌妻》星野源1月28日最強

日本東京電視台節目中請來10位專業算命師，幫網友排出2017年誕生日幸運程度，第一名為1月28日生的民眾。（圖擷自YouTube）

2017-01-07 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕新的一年，大家都想知道自己運勢為何，日本東京電視台名為《仰天！マル珍ランキング》的節目中，就很貼心的請來10位專業算命師用生日分析出2017年的幸運程度！其中運勢強強滾No 1的得主，剛好也是當紅日劇《月薪嬌妻》的男主角星野源的生日，1月28日！

日本東京電視台《仰天！マル珍ランキング》節目中，請來了10位知名的算命人士，分別算出2017年全數366個（含2月29日）生日的幸運排名，節目中也按照運勢排行分析日本演藝圈的藝人，其中最幸運的TOP 1則是當紅日劇《月薪嬌妻》的男主角星野源的生日。

2017生日運勢排行前10名：

1. 1月28日

2. 2月13日

3. 10月1日

4. 9月24日

5. 11月17日

6. 6月11日

7. 6月4日

8. 11月22日

9. 3月30日

10 .10月10日



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