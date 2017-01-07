韓慰安婦像惹議 日批不守信用、名嘴喊「斷交」

慰安婦銅像議題升溫，日本朝野一致批評韓國不守信用。（美聯社）

2017-01-07 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本駐釜山領事館前遭設置慰安婦銅像，日方昨召回駐韓大使，並暫停與韓國的經濟協商，日本朝野也一致批評韓國「不守信用」，自民黨幹事長則批評韓國是「麻煩的國家」，甚至有名嘴喊出「日韓斷交」。

日本駐釜山領事館遭放慰安婦銅像，日方認為此舉已嚴重違反2015年日韓就慰安婦問題達成的協議，日本昨天宣布包括召回駐韓大使等4項對抗措施。

據了解，2015年日韓就慰安婦問題協商，日本決定挹注10億日圓作為支援前慰安婦的基金，雙方同意不再重提此爭議，但韓國要撤除國內的慰安婦少女像，否則日本將拒絕支付這筆基金。

日媒報導，針對此事日本自民黨幹事長二階俊博在節目上批評，「韓國真的是很麻煩的國家。」他補充，慰安婦問題日韓已經交涉很久，仔細思考就知道這是不該做的事情。

政論節目名嘴藤岡信勝則呼籲，日本政府應與韓國「斷交」，並強調韓國為了經貿協定在慰安婦議題上讓步，但現在卻違反雙方協議，會給國際社會「不守信用」的形象。二階俊博也提出類似看法。