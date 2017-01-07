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斯洛伐克夫婦撿垃圾竟然撿成網紅！

斯洛伐克一對夫婦，因為撿垃圾自拍上網，竟成為網路紅人。（法新社）

2017-01-07  21:58

〔即時新聞／綜合報導〕位於東歐的斯洛伐克，有一對夫婦靠著路上撿垃圾，成為當地網紅，剛開始他們只是在塞車的高速公路休息區，撿了幾袋垃圾，隨後將撿垃圾的過程上傳社群軟體，竟成擁有數千粉絲的環保網路紅人。

據《法新社》報導，斯洛伐克一名財務分析師Rastislav Krul與妻子Veronika Krul被稱為「垃圾清道夫」。Rastislav有一天意識到，如果能撿起一塊垃圾並進行垃圾分類，就能減少一個人抱怨環境，於是他開始每天那麼做，並鼓勵妻子加入。

剛開始他們在塞車的高速公路休息站外開始撿，他們強調不需要計劃怎麼撿、或專門去某個地方撿，回家的路上、看電影的路上或在等候公共汽車的路上都可以，他們將撿垃圾的照片，上傳到社群媒體，慢慢的越來越多人關注他們。

上個月，他們發布了一個名叫「斯洛伐克垃圾桶」的網站，以進一步傳播他們的環保理念，並教導如何減少浪費的提示和技巧。Rastislav表示，他不再購買瓶裝水，而是帶了一個玻璃水瓶裝水。現在他們的環保網站及臉書粉絲專頁，有數千名粉絲，成為因為撿垃圾而成名的網路紅人。

根據歐盟統計局的數據，斯洛伐克人是歐盟垃圾問題最不嚴重的國家之一，2014年該國540萬居民中，平均每戶家庭製造了321公斤的家庭垃圾。這對夫婦表示，法律和罰款不會解決任何東西，人的心理應該改變，更表示，即使人們看著他們撿垃圾不會主動幫忙，但他相信他們心中已有所變化。

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  • 現在有數千名的粉絲，每天在關注著他們，他們表示，雖然撿垃圾時，人們不會主動幫忙，但他們相信可以讓人們主動去思考。（法新社）

    現在有數千名的粉絲，每天在關注著他們，他們表示，雖然撿垃圾時，人們不會主動幫忙，但他們相信可以讓人們主動去思考。（法新社）

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