為失明道歉? 英導盲犬攝影機拍出盲人困境
2017-01-07 19:21
〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦一名37歲的盲胞，在導盲犬上裝上360度攝影機，紀錄盲胞與導盲犬在社會上受到的歧視與羞辱，甚至曾經在坐地鐵時，一名婦人認為他與導盲犬擋住電扶梯左右通道而大聲斥責，他無奈表示「難道要我為失明道歉？」婦人竟說：對！
據英國《BBC》報導，37歲的盲胞阿密特（Amit Patel）過去是位醫生，2012年患眼疾，經過8次的眼角膜移植但都失敗，讓新婚6個月的他只剩微弱的視力，被判定失明。
阿密特為了能在社會上生存，在2014年領養了導盲犬「Kika」，但平常他們外出時，卻常常無緣無故的被人推開，於是他與太太決定在Kika身上裝設GoPro攝影機，並將拍到的片段上傳到影音平台上，希望能讓大眾重視盲人生活的權益。
阿密特表示，每次外出都覺得很多人和他擦身而過，他的太太看了影片後發現，很多人都是故意的，甚至有人覺得撞到盲胞很好玩，或是用雨傘打導盲犬很可愛。
甚至影片中還能發現，地鐵工作人員常忽視盲胞與導盲犬，或是計程車故意不載他們，最嚴重的一次，是受過領導主人搭手扶梯訓練的Kika，有一次他們搭乘地鐵手扶梯時，因他與導盲犬佔用了左右兩條通道，被一名婦人罵真是「擋路」，阿密特回答說「難道要我為了失明道歉嗎？」婦人竟然回答「對」。那次事件後，導盲犬有數個月都不敢搭手扶梯，讓他們深深受到傷害。
阿密特也表示，每一次都能感受到Kika用生命在保護他，甚至有一次他差點被車撞，都是牠用身體保護著他，於是他想透過這些拍攝到的日常影片，呼籲大眾能幫助盲人，更不要分散導盲犬的注意力，造成盲人困擾。
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