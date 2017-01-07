強國女搶人氣 竟然偷拍直播女澡堂
2017-01-07 19:54
〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省靈璧縣一名暱稱「圓滿姐」的沈姓女子，為了衝高直播人氣，居然直接在女澡堂裡偷拍，但放送的是其他無辜女顧客的裸體，警方獲報後將她帶回警局，最後僅判處行政拘留4日，讓大批中國網民直呼太扯。
綜合中媒報導，安徽省靈璧縣一名沈姓女子，為了衝高自己直播人氣不擇手段，日前居然直接在澡堂內拍攝，而後方裸體的女性們渾然不知自己已被不少網民看光光，沈女事跡遭人發現後，被投訴至警察局，警察局開始循線追人到其住所時，對方居然開始搞失蹤想躲避警方追緝，後在家人勸說下才到警局自首。
警方調查後發現，當日沈女在浴池更衣室內，用手機偷拍其他女性裸體當直播，侵犯他人隱私屬違法事實，而沈女則表示當天那樣做只是為了「好玩」，對自己的無知感到後悔，事後被判處行政拘留4日。
不少中國網友也覺得非常誇張，紛紛留言斥責：「拘留之後呢？可以考慮送精神病院，有病得治！」、「腦子有病，想播自己脫光了播好了」、「傻逼」、「還有沒有天理！這麼輕的處罰還不如不罰！這種垃圾應該判刑三年以上至少！」、「臭不要臉滴送日本去得了」。
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