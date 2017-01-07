老公外遇還叫她母牛 她怒瘦百磅變成健身教練

美國一名媽媽因產後復胖，一度胖到120公斤，但她靠著每週運動6次，成功減下了46公斤。（圖擷取自貝茜IG）

2017-01-07 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名34歲的媽媽貝茜（Betsy Ayala），因產後復胖，甚至被老公及小三笑她像隻母牛，更把她甩了，讓她因此氣得努力瘦身，從262磅（約120公斤），瘦到159磅（約72公斤），展開她的美麗新人生。

據《每日郵報》報導，貝茜原來是一名市場經理，本來就是易胖體質的她，在懷孕前就常有減肥的經驗，但都以失敗收場，31歲時她順利生下女兒，卻讓她胖到120公斤，6個月後，她發現她老公出軌，甚至背地裡和小三稱呼她母牛、肥婆。

貝茜表示，有天看到她先生臉書對話，發現他與一名女子曖昧交談，看到後面更討論到貝茜，說她是一頭母牛，更用肥婆稱呼她，最後她先生更和她分手，徹底讓貝茜決心踏上減肥之路。

失婚的打擊，讓她決定要瘦下來，帶著女兒展開新的美妙人生，她開始養成運動的習慣，每週上6次健身房，也一併戒掉過量飲食的壞習慣，3年內她瘦了46公斤，更讓她成為健身教練。

她回想，從17歲就和前夫交往，相伴走過14個年頭，仍敵不過外人介入，前夫甚至總說她「看起來很好」，也經常帶她去吃一些垃圾食物，「這也是我如此崩潰的原因，他不是喜歡我胖，而是希望我一直保持肥胖！」

她說每次鍛鍊後都忍不住會哭泣，因為她要為了自己與她女兒改變，她想成為一個能讓女兒自豪的媽媽。