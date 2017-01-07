非法助中國生產特殊核子物質 台裔工程師認罪

2017-01-07 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕被控涉嫌違反美國原子能法，非法為中國生產「特殊核子物質」的台裔美籍核子工程師何則雄（Allen Ho，Szuhsiung Ho音譯），當地時間6日向聯邦法院認罪，案件將在5月17日宣判。

何則雄出生於台灣，現年66歲，現已歸化美國。去年4月他被控非法向中國提供核技術，6日何則雄於田納西州東區聯邦地區法院認罪。據了解，何則雄將被判監禁10年、罰款新台幣約800萬元（25萬美元）。外界認為，美國政府可利用何的供詞，了解中國核能的內部運作情況。

美國司法部指出，何則雄「違反原子能法（Atomic Energy Act），在未得到美國能源部的必要授權下，非法進行或參與在美國以外地區生產或開發特殊核子物質」。

司法部聲明指出，何則雄一直擔任中國廣核集團顧問，在美國德拉瓦州擁有一家名為國際能源科技公司（Energy Technology International）的公司。聲明也提到，何則雄曾協助中國廣核集團與美國核工程師牽線，進而設計出製造核子反應爐的零組件。

根據美國原子能法，鈈、鈾-233及其同位素233或235經濃縮處理的鈾，都是特殊核材料，雖然特殊核材料只有輕微放射性，但濃縮處理後是核彈的主要材料。原子能法在1946年訂立，主要防止核武器擴散。何則雄的合夥人桂慶寧（Ching Ning Guey）在2015也已承認被控的罪名。