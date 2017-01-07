智利海軍拍到UFO 研究2年影像曝光

智利海軍在2014年發現的不明飛行物，經2年的研究後，影片首度曝光。（圖擷自哈芬登郵報）

2017-01-07 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕智利海軍直升機於2014在西海岸進行日常巡邏作業時，發現前方有不明飛行物體以水平方式穩定飛行，智利飛航異象研究委員會（CEFAA）經2年的調查後於昨日公開此影像，但仍未有辦法得知此一不明飛行物真正的身分。

綜合外媒報導，智利海軍直升機2014年11月11日在聖地亞哥以西沿岸進行日間巡邏任務時，透過紅外線攝影機在下午2點左右，發現一不明飛行物位於左前方，該物體的速度與高度都與直升機相當，但該飛行物卻沒有顯示在雷達訊號上，智利海軍直飛行員多次試圖與對方取得對話，但並未得到回覆。

其中影片最讓人匪夷所思的地方為，該飛行物體不久後開始噴射出極長的羽狀煙雲，便徹底隱沒在雲層之中，直升機技術人員表示：「此一現象有兩種可能，若非排放氣、液體，就是在生成高熱軌道或發出信號」。CEFAA總幹事表示：「我們雖不能確定這是什麼，但絕對保證它並非正常的飛行物體」。

CEFAA花2年的時間調查此事件，向成像人員、天體物理學家、航空工程師、氣象學家等專家請益後，推翻了此飛行物可能為空氣氣球、飛機所噴發的廢棄物、太空垃圾的可能性，在多位專家的分析下，確定影片的真實性及該飛行物的運行方式，但仍不知道這個詭異的不明飛行物究竟身世為何。

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