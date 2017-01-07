| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 國際

91公分魚叉刺穿頭部 巴西男幸運生還

魚叉刺進達席爾瓦臉部，竟奇蹟生還。（圖擷自New York Post）

2017-01-07  17:44

〔即時新聞／綜合報導〕畫面超可怕！巴西一名27歲男子日前與朋友去捕魚，頭部被一支長約3英呎（約91公分）的魚叉刺入，被緊急送入醫院治療，所幸沒有傷及腦部與頭骨，目前已平安出院。

美國《紐約郵報》報導，巴西男子達席爾瓦（Hugo Pereira da Silva）日前到阿拉瓜裡（Araguari）一處水庫附近捕魚，不幸被3英呎長魚叉刺進頭部，整支魚叉卡在臉部左右側，畫面相當駭人。

當地消防局副局長阿爾維斯（Lucenildo Batista Alves）表示，他們沒有選對地方捕魚，該流域本身就很混濁，雨季過後更加骯髒。並補充，該魚叉不知是否為達席爾瓦的朋友射出。

因為當地11月至2月期間禁止任何人使用魚叉捕魚，目前相關單位正著手調查此事。

報導指出，達席爾瓦的傷勢不重，很幸運的只傷及臉部等柔軟的部位，沒有刺進大腦與頭骨，也沒傷及神經，目前達席爾瓦已經出院。

廣告
  • 目前達席爾瓦已經能對著鏡頭比YA。（圖擷自New York Post）

    目前達席爾瓦已經能對著鏡頭比YA。（圖擷自New York Post）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 刺穿 巴西 捕魚 臉部 頭部 魚叉
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：91公分魚叉刺穿頭部 巴西男幸運生還


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.