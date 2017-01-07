91公分魚叉刺穿頭部 巴西男幸運生還
2017-01-07 17:44
魚叉刺進達席爾瓦臉部，竟奇蹟生還。（圖擷自New York Post）
〔即時新聞／綜合報導〕畫面超可怕！巴西一名27歲男子日前與朋友去捕魚，頭部被一支長約3英呎（約91公分）的魚叉刺入，被緊急送入醫院治療，所幸沒有傷及腦部與頭骨，目前已平安出院。
美國《紐約郵報》報導，巴西男子達席爾瓦（Hugo Pereira da Silva）日前到阿拉瓜裡（Araguari）一處水庫附近捕魚，不幸被3英呎長魚叉刺進頭部，整支魚叉卡在臉部左右側，畫面相當駭人。
當地消防局副局長阿爾維斯（Lucenildo Batista Alves）表示，他們沒有選對地方捕魚，該流域本身就很混濁，雨季過後更加骯髒。並補充，該魚叉不知是否為達席爾瓦的朋友射出。
因為當地11月至2月期間禁止任何人使用魚叉捕魚，目前相關單位正著手調查此事。
報導指出，達席爾瓦的傷勢不重，很幸運的只傷及臉部等柔軟的部位，沒有刺進大腦與頭骨，也沒傷及神經，目前達席爾瓦已經出院。
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