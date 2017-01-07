暴風雪襲捲歐洲多國 傳至少5死17傷
2017-01-07 17:54
受強烈暴風雪侵襲影響，歐洲東部及中部地區近日災情慘重，交通、電力均受嚴重影響。（圖擷自Severe Weather Europe臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕受強烈暴風雪侵襲影響，歐洲東部及中部地區近日災情慘重，不僅交通、電力均受嚴重影響，目前更傳出已有至少5人死亡、17人受傷。
義大利積雪厚達2米 波蘭出現零下28度低溫
綜合媒體報導，這一波強烈暴風雪於5、6日之間侵襲歐洲多個國家，包含義大利、奧地利、捷克、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞及克羅埃西亞等國家，都傳出嚴重災情，多數鐵公路運輸停擺、航班延誤，其中義大利傳出積雪厚達2米，羅馬尼亞則有600多名需要透析治療的病患，及120多名孕婦被緊急轉移；在波蘭則因許多電線桿被吹倒，已知有多達1萬6千戶無電可用，該國也傳出有2人在嚴寒中凍死、3人因取暖不慎以致煤氣中毒身亡。
在塞爾維亞則傳出至少有17人在暴風雪引發的事故中受傷，其中包含6名孩童；保加利亞因出現攝氏零下20度的低溫，當局已向全國20個大區發布惡劣天氣預警；芬蘭、拉脫維亞等波羅的海國家的氣溫，也驟降到零下23度，波蘭的琴斯托霍瓦（Czestochowa）更出現零下28度低溫；而匈牙利因嚴寒氣候，北部地區的河川均遭冰封。
相關影片請見：
一波強烈暴風雪於5、6日之間侵襲歐洲多個國家，包含義大利、奧地利、捷克等國家都傳出嚴重災情，其中義大利傳出積雪（見圖）厚達2米。（圖擷自Severe Weather Europe臉書）
保加利亞出現攝氏零下20度的低溫，當局已向全國20個大區發布惡劣天氣預警；芬蘭、拉脫維亞等波羅的海國家的氣溫也驟降到零下23度。圖為波蘭琴斯托霍瓦當地測到的零下28度低溫。（圖擷自Severe Weather Europe臉書）
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