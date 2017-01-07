不只雙彩虹 日網友拍下「奇蹟」彩虹照

這張雙彩虹照片被日本網友封為奇蹟畫面。（圖擷自推特）

2017-01-07 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕奇景！日本兵庫縣一名網友日前拍下神奇景象，天空中出現雙彩虹現象，結果與路邊相機店招牌上的彩虹完全吻合，很多日本網友看到照片感動到直說「快哭了！」

日本兵庫縣一名網友在推特貼出一張照片，路邊的2個「キタムラ」相機店招牌為彩虹圖案，沒想雨後出現的2道彩虹竟巧合的與招牌吻合，弧度和角度都沒有偏差，很多人讚嘆「奇蹟降臨」。

照片上傳引發網友熱議，有不少人認為是奇蹟，直說「感動到快哭了！」、「可以當相機店的廣告了」，也有人認為「2017年一開始就看到這樣的畫面，代表是好的開始。」。不過也有人質疑是否真實。