南極上月冰裂加速 恐崩離出史上最大冰山

南極冰棚「Larsen C」的裂谷上月急速增長。（擷取自《BBC》）

2017-01-07 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕科學家追蹤多年的南極「Larsen C」冰棚，上面一道裂谷在上個月急速增長，研究人員表示，如果照這個速度下去，未來數月內恐怕將有一座約1/6個台灣大的冰山從「Larsen C」上脫離入海，如果成真，將會是史上前十大面積的崩離現象之一，甚至直接挑戰最大崩落面積。

綜合外媒報導，「Larsen C」是南極北部最主要的冰棚，其厚度達350公尺，漂浮在西南極洲邊緣的海洋上。研究人員指出，他們追蹤「Larsen C」上這道裂谷多年，相較於1995年「Larsen A」冰棚倒塌與2002年「Larsen B」驟然崩離，這次「Larsen C」裂痕的急速增長更讓他們感到震撼。

報導指出，「Larsen C」去年12月斷裂的速度極快，在短短幾個星期內便增長了18公里，擴大到97公里長、100公尺寬。研究人員表示，即將崩離的冰山與「Larsen C」的相連部分目前僅剩20公里長，恐怕會在未來幾個月內崩離並分解出面積約5000至6000平方公里的超巨大冰山。

「Larsen C」目前飄浮於西南極洲邊緣的海上，阻止著冰川融冰進入海中，科學家更將其形容是冰川守門員。據了解，如果「Larsen C」進一步崩解，恐導致在南極大陸上的冰川失去阻礙，加速其融冰進程並流入海中，進而導致全球海平面上升。據估計，如果「Larsen C」目前阻擋的冰全數進入大海，全球海域的海平面將上升10公分。

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這條裂縫現長97公里，寬達100公尺。（擷取自《BBC》）