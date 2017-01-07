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俄駭客干預大選 川普批美情報單位政治迫害

2017-01-07  15:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國情報單位指出，俄國總統普廷親自介入，透過駭客干預美國總統大選，引發川普不滿。川普表示，中國駭客入侵美國政府網站卻不提，此舉明顯是政治迫害。

綜合外媒報導，美國情報單位解密提到，俄國總統普廷親自下令，由俄國組成駭客團，在美國大選中，攻擊民主黨的參選人希拉蕊，幫助川普當選美國總統。

這份調查報告讓川普非常不滿，川普反質疑，為何中國網路駭客攻擊美國政府卻避而不談？

川普對《紐約時報》說，中國在2014年後期和2015年初期入侵美國政府人事管理局的電腦，竊取了2000萬筆美國行政機構的名字，但卻沒有人去提這件事？川普認為扯俄駭客影響大選，根本是在搞政治迫害。

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  • 川普不滿中國駭客入侵美國政府網站都不提，卻指俄國駭客影響美國總統大選，此舉是在搞政治迫害。（美聯社）

    川普不滿中國駭客入侵美國政府網站都不提，卻指俄國駭客影響美國總統大選，此舉是在搞政治迫害。（美聯社）

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標題：俄駭客干預大選 川普批美情報單位政治迫害


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